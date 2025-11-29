محافظ الإسماعيلية: إعانة لأسرة مواطن ضحى بحياته لإنقاذ فتيات بحادث

وجه اللواء جلال محافظ الإسماعيلية، بصرف إعانة عاجلة، قدرها ٥٠ الف جنيها، لأسرة المواطن حسن أحمد حسن محمد،(حسن الجزار) الذي لقي مصرعه أثناء إنقاذه لعدد من الفتيات بعد سقوط حافلتهن في احد المصارف علي حدود محافظة الاسماعيلية ، تقديرًا لشجاعته ودوره الإنساني البطولي.

كما وجّه محافظ الإسماعيلية ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة اوجه الدعم النفسي و الاجتماعي لأسرة المتوفي و بناته إلى جانب متابعة احتياجات الأسرة بشكل مستمر من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، و كذلك وجه وكيل وزارة التربية و التعليم بالمحافظة، بمتابعة بناته الأربع والاطمئنان على انتظامهن الدراسي، وتقديم كل سبل الدعم لهن، عقب انتهاء الاسرة من اجراءات الدفن و العزاء بموطنه بمحافظة المنوفية.

وأكد محافظ الإسماعيلية أن ما قام به المتوفى يُعد نموذجًا مشرفًا للتضحية والفداء، وأن المحافظة لن تدّخر جهدًا في دعم أسرته وتوفير حياة كريمة لأطفاله.