إبراهيم عبدالخالق : مواجهة كايزر تشيفز ستكون صعبة على الزمالك

أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي ستكون صعبة على الفريق الأبيض.

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا المذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك قادرين على تحقيق المكسب وحصد الثلاث نقاط رغم الغيابات المؤثرة، وأتمنى من اللاعبين التركيز في اللقاء".

وأضاف: "أندية جنوب أفريقيا تلعب بشكل مميز وتقدم كرة قدم ممتعة، وتوقيت المباراة قد يؤثر على أداء اللاعبين ولكن قادرين على العودة بالثلاث نقاط".

وأوضح: "الغيابات مؤثرة ولكن أحمد عبدالرؤوف سيكون أمامه خيارات لتعويض هذه الغيابات وخاصة في وسط الملعب ومن الممكن أن يلعب محمد شحاتة ومحمد إسماعيل في هذا المركز".