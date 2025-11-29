بلد تحت النار.. «اليمني» يكشف مستقبل الأزمة السياسية فى السودان

أكد الدكتور محمد اليمني، الخبير في العلاقات الدولية، أن الأزمة في السودان تتصاعد بشكل كبير مع تفاقم الانقسامات والحروب، لا سيما في مناطق الفاشر ودارفور، ما دفع الأطراف الإقليمية والدولية إلى التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع الإنسانية والسياسية.

وأضاف اليمني خلال مداخلة لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والإمارات طرحت مبادرة على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أعرب عن استعداده للتدخل في حل الأزمة السودانية، مشيرًا إلى أن التنسيق يشمل جهوداً مشتركة بين مصر وأمريكا والسعودية والإمارات.

وأشار اليمني إلى أن السودان يشهد أكبر موجة نزوح على مستوى العالم، حيث وصل عدد النازحين إلى أكثر من 15 مليون شخص وفقاً للأمم المتحدة، كما أن الفقر وغياب وصول المساعدات الغذائية أدى إلى تهديد المجاعة في عدة مناطق، ما يستدعي ضرورة إيجاد آليات حل عاجلة.

وأوضح أن الأزمة تشمل طرفين رئيسيين: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، معتبراً الجيش هو الطرف المحوري في العملية السياسية، كما أن الشعب السوداني داعم للقوات المسلحة، وهو ما يشكل عنصراً أساسياً في أي اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

