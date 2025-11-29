قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلنت وزارة التعليم العالي أن وزارة الخارجية نوهت بشأن بدء تقديم الطلبات للحصول على برنامج زمالة الدكتوراة المقدم من أفضل الجامعات فى هونج كونج  فى تخصصات مختلفة للعام 2026/2027 .

تفاصيل التقديم لبرنامج زمالة الدكتوراه المقدم من أفضل الجامعات فى هونج كونج للعام 2026/2027 .

وذلك علمًا بأن الجهة المانحة ستتكفل بالمصروفات الدراسية وبدل نقد شهرى يقدر بنحو 3640 دولار أمريكى يسمح بالسكن والإعاشة ، ويتم التقديم بشكل شخصى من الطلاب والباحثين الراغبين فى التقدم للاستفادة منها على البريد الالكترونى www.rgc.edu.hk/hkph

واوضحت أن التقدم مفتوح حتي 1 ديسمبر2025 الساعة 12 ظهرا بتوقيت هونج كونج

ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet_HKPFS.pdf

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster_HKPFS.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح

وزارة التعليم العالي التعليم العالي المنح والبعثات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

ترشيحاتنا

اسعار اللحوم اليوم

متوفرة ومستقرة.. أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق ومنافذ الزراعة ووطنية

مبادرة إحياء البتلو

يستهدف شباب الخريجين والمرأة.. طريقة التقديم على مبادرة إحياء البتلو لدعم الثروة الحيوانية

وظائف مصر للطيران

قدم الآن.. رابط وشروط وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

بالصور

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد