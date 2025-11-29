تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج

أعلنت وزارة التعليم العالي أن وزارة الخارجية نوهت بشأن بدء تقديم الطلبات للحصول على برنامج زمالة الدكتوراة المقدم من أفضل الجامعات فى هونج كونج فى تخصصات مختلفة للعام 2026/2027 .

تفاصيل التقديم لبرنامج زمالة الدكتوراه المقدم من أفضل الجامعات فى هونج كونج للعام 2026/2027 .

وذلك علمًا بأن الجهة المانحة ستتكفل بالمصروفات الدراسية وبدل نقد شهرى يقدر بنحو 3640 دولار أمريكى يسمح بالسكن والإعاشة ، ويتم التقديم بشكل شخصى من الطلاب والباحثين الراغبين فى التقدم للاستفادة منها على البريد الالكترونى www.rgc.edu.hk/hkph

واوضحت أن التقدم مفتوح حتي 1 ديسمبر2025 الساعة 12 ظهرا بتوقيت هونج كونج

ولمزيد من التفاصيل يرجى زياره الموقع الالكترونى التالى:

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Leaflet_HKPFS.pdf

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/Poster_HKPFS.pdf

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح