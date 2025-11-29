قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضي التعافي يكسر ظلام الإدمان.. رحلة شفاء شاب من المخدرات في سوهاج
تعليق مثير من الغندور على إصابة تريزيجيه بمقذوفات جماهير الملكي المغربي
ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 29-11-2025
جرعة مخدر تهدم عش الزوجية.. عشرينية ترفع دعوى طلاق للضرر في سوهاج
تنتهي 1ديسمبر.. فرصة للتقديم في برنامج زمالة الدكتوراة بهونج كونج
خلل برمجي.. شركات طيران باليابان وأستراليا ونيوزيلندا تلغي عدة رحلات جوية
جبالي يلقي كلمة أمام الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط اليوم
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 29-11-2025
10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير
كيف تبدأ الدعاء؟.. 4 خطوات تستجاب بها الدعوة وتكون أقرب للقبول
جوتيريش يدعو لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية
رسميا.. الفائزون فى انتخابات نادي سموحة وتشكيل مجلس الإدارة الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قرار عاجل ضد شخصين في اتهامهما بترويج مخدرات في الجيزة

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين في اتهامهما بترويج المواد المخدرة في الجيزة، 15 يوما.

جاء ذلك، بعد أن كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام هذين الشخصين للمواد المخدرة في الجيزة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة)، وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الآيس - البودر" فرد خرطوش).

وبمواجهتهما؛ اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية إلى أن صدر القرار المتقدم.

قاضي المعارضات الجيزة المواد المخدرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن

مش تمثيل.. التضامن تستجيب لـ"كارثة طبيعية" بـ 4 إجراءات على أرض الواقع

أسعار الذهب اليوم

ارتفاع جديد في أسعار الذهب .. الجرام يقفز 70 جنيهًا دفعة واحدة

شاب صيني

شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار

قراءة فاتحة ابن عمرو أديب

عمرو أديب ولميس الحديدي يحتفلان بخطوبة ابنهما| صور

الارصاد الجوية

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس اليوم السبت 29-11-2025

هيثم أحمد

صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده

ترشيحاتنا

حادث تريلا الصحراوى

أخبار قنا| مصرع شابين فى تصادم بالصحراوى..ماس كهربائى ينهى حياة شاب بأبوتشت

الافتتاح

افتتاح معرض لبيع مستلزمات الأسرة المصرية بأسعار تنافسية بالإسماعيلية

مشرحة

تبرعت بأرض لبناء مسجد .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض جثة عجوز نجع حمادى

بالصور

10دقائق في المطبخ.. وصفات صحية سريعة على طريقة المشاهير

تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير
تحدي 10 دقائق في المطبخ.. وصفات صحية على طريقة المشاهير

احترس.. أطعمة يجب تجنبها بحسب تريند التغذية العالمى لهذه الأسباب

أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب
أحترس أطعمة عليك تجنبها لهذه الأسباب

أطعمة ترفع المناعة في الشتاء.. وصفات سهلة التحضير بمطبخ المنزل

شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار
شوربة الدجاج بالخضار

طاقة مستمرة.. أشهر وجبات الإفطار السريعة لـ مشاهير الرياضة قبل التدريب

وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب
وجبات الإفطار السريعة التي يعتمدها مشاهير الرياضة قبل التدريب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد