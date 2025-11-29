أسعار النفط تسجل رابع خسارة شهرية مع تراجع المخاطر الجيوسياسية



سجلت أسعار النفط خسائر للشهر الرابع على التوالي مع تطلع المتداولين إلى اجتماع "أوبك+" الأسبوع المقبل وتقييم مدى تأثير إمكانية تخفيف التوترات الجيوسياسية من كييف إلى كاراكاس على سوق تشهد وفرة في الإمدادات.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط ليغلق دون مستوى 59 دولاراً للبرميل، بعد أن ارتفع في وقت سابق بنسبة 1.7%، مسجلاً بذلك أطول سلسلة انخفاضات شهرية منذ مارس 2023. وتراجعت السلعة إلى أدنى مستوياتها خلال اليوم قبل دقائق من الإغلاق، بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو ناقشا اجتماعاً محتملاً في مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي. ومن شأن أي تهدئة بين إدارة ترمب وفنزويلا الغنية بالنفط أن تخفض علاوة المخاطر بأسعار النفط بشكل كبير.

اضطرابات بورصة شيكاغو التجارية

جاء هبوط أسعار النفط في نهاية جلسة تداول متقلبة اتسمت بأحجام تداول ضعيفة بسبب العطلات، وشهدت اضطراب دام ساعات في منصة التداول التابعة لبورصة شيكاغو التجارية، ما أربك الأسواق العالمية. وأثر التوقف -الذي قالت الشركة إنه ناجم عن مشكلة في نظام التبريد بأحد مراكز البيانات- أيضاً على عقود البنزين والديزل المقرر انتهاء صلاحيتها يوم الجمعة.