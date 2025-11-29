جامعة نورث وسترن توافق على دفع 75 مليون دولار للحكومة الفيدرالية

أفادت وكالة رويترز بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نجحت في التوصل لاتفاق مع جامعة نورث وسترن لإعادة التمويل وإغلاق التحقيقات المتعلقة بمعاداة السامية.

فيما قالت نيويورك تايمز: جامعة نورث وسترن وافقت على دفع 75 مليون دولار للحكومة الفيدرالية في إطار الصفقة مع إدارة ترامب.

وفي وقت سابق ؛ رفعت مجموعة “خريجو نورث وسترن من أجل فلسطين” دعوى قضائية ضد جامعة نورث وسترن، متهمةً إياها بفرض تدريب إلزامي على "معاداة السامية”، والذي يهدف إلى قمع حرية التعبير ويستهدف الطلاب العرب والفلسطينيين.

وقالت الدعوى، التي رفعها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) نيابةً عن المجموعة، إن الجامعة تساوي بين انتقاد سياسات إسرائيل" وبين الكراهية الدينية لليهود، وتستخدم ذلك لتبرير ملاحقة وتأديب الطلاب الرافضين للمحتوى.

وبحسب الشكوى، تُجبِر الجامعة الطلبة على مشاهدة الفيديو التدريبي والتوقيع على الالتزام به تحت التهديد بالطرد أو منع التسجيل، معتبرةً أن رفض التدريب معاداة للنظام الجامعي.

كما طالب المدعون المحكمة بإلغاء التدريب وإسقاط الإجراءات التأديبية المترتبة عليه.