لمدة 5 ساعات.. انقطاع الكهرباء في عدة مناطق بـ 3 محافظات

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، في عدة مناطق بثلاث محافظات (كفر الشيخ- دمياط- الدقهلية).

وأضافت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء عن ان انقطاع التيار يأتي ضمن برنامج أعمال الصيانة المجدولة التي تستلزم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التابعة للمحافظات الثلاث (دمياط- كفر الشيخ- الدقهلية)

وأوضحت الشركة أن انقطاع التيار الكهربائي يبدأ في تمام الساعة الثامنة صباح اليوم السبت، ويستمر 5 ساعات حتى الساعة الواحدة ظهرًا.

يأتي ذلك طار خطة عمل وزارة الكهرباء بتطبيق برامج الصيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة مسبقا لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات.

وذلك لتحقيق جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لإجراءات مواجهة الفقد، وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي