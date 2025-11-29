القبض على أدمن صفحة بيع المخدرات أون لاين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.



بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها (ترزى - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة)، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") .

وبمواجهته إعترف بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بقصد النصب والإحتيال على المواطنين وإيهامهم بترويج المواد المخدرة للتحصل منهم على مبالغ مالية وغلق هاتفه عقب ذلك.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.