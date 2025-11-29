قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحدى الفشل الكلوي:رحلة إنقاذ طفل من الموت بمستشفى رأس سدر التخصصي بجنوب سيناء

الفريق الطبي المعالج
الفريق الطبي المعالج
ايمن محمد



تحولت رحلة علاج طفل صغير لم يتجاوز عمره العشرة سنوات من مأساة محتملة إلى قصة أمل واستعادة للحياة، حيث كان يعاني من الفشل الكلوي حتى وصل إلى حالة صحية خطيرة بعد توقف الكليتين عن العمل، ولكن سرعان ما بدأ الأمل يدب في قلب أسرته بعدما جرى التنسيق لنقل الطفل إلى مستشفى رأس سدر التخصصي إحدى مستشفيات فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، بالتنسيق مع استشاري الكلى بالمستشفى، والذي أكد على قدرة قسم الكلى على التعامل مع هذه الحالة الحرجة، وتوفير سرير رعاية له، تصبح المستشفى محطة النجاة والعلاج له.
قال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة  الرعاية الصحية، إن الطفل وصل إلى مستشفى رأس سدر في حالة طبية حرجة، نتيجة لتوقف الكليتين عن العمل بشكل مما أدى إلى تراكم السموم في جسده، مع ارتفاع حاد في مستوى البوتاسيوم في الدم، والذي يمكن أن يتسبب في توقف القلب فجأة، إضافة إلى حموضة شديدة في الدم، مما زاد من عبء المرض على جسد الطفل.
وأوضح مدير فرع الهيئة، أنه جرى وضع الطفل في قسم الرعاية المركزة فور وصوله، ليكون تحت الملاحظة الدقيقة على مدار الساعة، وإشراف مشترك لقسمي أمراض الكلى والأطفال، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي قرر تركيب قسطرة غسيل كلوي مؤقتة في أحد الأوعية الدموية الكبيرة، لتمثل الشريان الاصطناعي الذي سيمر من خلاله دم الطفل لتنقيته.
وأضاف أن الطفل بدأ يتلقى جلسات الغسيل الدموي العاجلة، حيث تقوم آلة "الكلى الاصطناعية" بتنقية الدم من السموم والبوتاسيوم الزائد، وتصحيح حموضة الدم، مستبدلةً بشكل مؤقت وظيفة كليتيه المتعطلتين.
وأكد أن الفريق الطبي من أطباء وممرضين تعاملوا مع الحالة بإحترافية عالية، حتى جرى نقل الطفل إلى القسم الداخلي مع استمرار المتابعة الدقيقة بعد استقرار حالته الحرجة وعبور هذه المرحلة الخطرة.
وتابع :  وخلال هذه المرحلة أجريت له جميع الفحوصات والمتابعات المخبرية والشعاعية اللازمة لتقييم استجابته للعلاج، وتحديد السبب الكامن وراء هذه الأزمة الحادة، مع استمرار الغسيل الكلوي، بجانب تلقى العلاجات الدوائية اللازمة لدعم وظائف الجسم المختلفة والسيطرة على أي مضاعفات بالتعاون مع استشاري الأطفال الدكتورة علا عبدالرحمن، حتى بدأت علامات التحسن تظهر على الطفل تدريجيًا. عادت وظائف الكلى إلى طبيعتها، واستقرت جميع مؤشرات الحياه للطفل.
وأشار إلى أنه عقب تأكد الفريق الطبي من استقرار الحالة وعودة الكليتين للعمل بشكل طبيعي دون حاجة للغسيل الكلوي، جرى رفع القسطرة المؤقتة، وخرج الطفل من المستشفى حاملاً معه شهادة الشفاء، وعودة الابتسامة من جديد له ولأسرته.
ولفت إلى أن قصة هذا الطفل ليست مجرد حالة مرضية تم علاجها، لكنها رمز للتحدي والإصرار، والتكامل الطبي والتعاون بين الطبية المختلفة. 

جنوب سيناء تحدى مريض كلي رأس سدر

