كولينا: تجربة قانونية مبتكرة تطبق في كأس العرب 2025

أعلن بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن اعتماد تجربة قانونية جديدة خلال بطولة كأس العرب 2025 التي ستنطلق 1 ديسمبر المقبل في قطر.

وكشف كولينا، في تصريحات لقناة "الكأس"، أن الفيفا دائمًا تسعى لتطوير قوانين كرة القدم لجعلها أكثر إثارة وجاذبية للجماهير.

وأضاف أن تعديلات سابقة، مثل تحديد زمن إمساك الحارس للكرة بـ8 ثوانٍ، أسهمت في تسريع اللعب خلال بطولة كأس العالم للناشئين، حيث لم تُحتسب أي ركلات ركنية بسبب هذه المخالفة.

أما التجربة الجديدة، فتتمثل في معاقبة اللاعبين الذين يطلبون تدخل الجهاز الطبي دون إصابة حقيقية، بحيث يُجبر اللاعب على مغادرة الملعب لمدة دقيقتين إذا استدعى التدخل الطبي.

وأوضح كولينا أن الاستثناء الوحيد يسمح للاعب بالبقاء في الملعب إذا كانت الإصابة حقيقية أو إذا حصل اللاعب المنافس على بطاقة صفراء أو حمراء، بينما سيظل القانون غير مطبق على حراس المرمى.

وتنطلق بطولة كأس العرب يوم الاثنين المقبل، بمشاركة أبرز المنتخبات العربية، من بينها المنتخب المصري، الذي وقع في مجموعة تضم الكويت، الإمارات، والأردن، مع منافسة مرتقبة على لقب البطولة.