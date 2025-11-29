محكمة القضاء الإداري تحيل طعن نتائج انتخابات بنها وكفر شكر إلى الإدارية العليا

قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – الدائرة 42 أفراد – برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد قطب مرسي عمر، وأحمد مرزوق سلامة كشك، ومحمد الدسوقي السيد عبد الوهاب، وسكرتارية إبراهيم عبد الحكيم الجزار، في الدعوى رقم 2125 لسنة 27 ق، والمقامة من المرشحة داليا سلمان السيد محمد السيسي، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وعدد من مرشحي الدائرة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025 بالقليوبية، عدم اختصاص المحكمة نوعيًا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى للاختصاص، مع إرجاء الفصل في المصروفات.

وكانت المحكمة قد تلقت طعنًا من المرشحة داليا سليمان السيد السيسي على إعلان الحصر العددي لنتائج انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بنها، والتي تضم مركزي بنها وكفر شكر، ضد كل من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، والمرشح مجدي مسعود ، والمرشح إيهاب إمام ، والمرشح حازم عايش.

وقدمت الطاعنة في دعواها عددًا من المخالفات التي قالت إنها أثرت على نزاهة العملية الانتخابية

واختتمت المرشحة، طعنها بطلب قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع ببطلان نتيجة الحصر العددي لانتخابات الدائرة (بنها – كفر شكر)، وإعادة فرز جميع اللجان بالدائرة لمخالفة العملية الانتخابية للدستور والقانون.