استكمال تطوير الشوارع بمرسي مطروح

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح اعمال التطوير والتجميل بمدينة مرسي مطروح مع متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الرصف بالخطة الاستثمارية المصدق عليها من محافظ مطروح .

وأضاف انه جارى استكمال رفع كفاءة شوارع الكيلو 2 من شارع المجمع لمسجد بلال بن رباح بتركيب بلاط الانترلوك والأرصفة بعد الانتهاء من البنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025-2026 .

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح الى مواصلة جهود الاحياء وقطاعات المدينة علي مدار اليوم في رفع مستوي النظافة العامة و رفع القمامة والمخلفات بعمارات محدودي الدخل. وشارع الجلاء أمام البنك الأهلي.

واوضح انه يتم رفع القمامة بشكل يومي بمعدات الحملة الميكانيكية مناشدا سكان المنطقة بالتعاون مع جهاز النظافة العامة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة وللحفاظ علي الشكل الحضاري للمدينة تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة للنظافة العامة و تنفيذ الخطة الاستثمارية .