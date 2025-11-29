قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يفتح “قاعة عار الإعلام”.. هجوم غير مسبوق على 22 مؤسسة صحفية
خارجية كوبا: تشويش في منطقة الكاريبي بسبب الانتشار العسكري للولايات المتحدة
الإعلام الدعوي وبناء الإنسان.. مشاركات واسعة من قيادات الفكر والرأي في مؤتمر إعلام الأزهر
الحبـس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغــرامة 100 ألف جنيه لـ بنت مبارك
الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على كايزر تشيفز بهدف الجزيري في الكونفدرالية
أبرزهم رمضان صبحي.. غيابات بيراميدز أمام باور ديناموز
الزمالك يحرز أسرع هدف فى تاريخ كأس الكونفدرالية
شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف سبب ارتفاع الأسعار
صورة سيئة.. منصة فرنسية تهاجم لاعبي وجماهير الجيش الملكي بعد مواجهة الأهلي
محمد أبو العينين: برقية للرئيس السيسي من الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
أبو العينين: روبرتا ميتسولا لعبت دورا فعالا في الاتحاد البرلماني الأوروبي
عريس ينهي حياة عروسة عقب عقد القران في سوهاج..ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ضربتها وأغمى عليها.. طالبة تتعدى على معلمة داخل مدرسة في البحيرة

محافظ البحيرة
ساندي رضا

شهدت مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، قيام طالبة بالتعدي على معلمة في المدرسة ما تسبب في تعرضها لحالة إغماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من مستشفى إيتاي البارود المركزي، يفيد بوصول رضا.ا.ا.ع، 56 عامًا، مدرسة بمدرسة محمود قطب الثانوية بنات، ومقيمة إيتاي البارود، مصابة بحالة إغماء، نتيجة اعتداء طالبة عليها داخل المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

في سياق منفصل، أصيبت طالبة داخل مدرسة أبو حمص الفنية بنات بمحافظة البحيرة بحالة إغماء.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة شهد.س.ح، 17 عاما، طالبة بمدرسة أبو حمص الفنية بنات، بحالة إغماء وضيق فى التنفس.

تم نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى أبو حمص المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.

