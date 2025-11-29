ضربتها وأغمى عليها.. طالبة تتعدى على معلمة داخل مدرسة في البحيرة

شهدت مدرسة محمود قطب الثانوية بنات بمركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة، قيام طالبة بالتعدي على معلمة في المدرسة ما تسبب في تعرضها لحالة إغماء.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد ببلاغ من مستشفى إيتاي البارود المركزي، يفيد بوصول رضا.ا.ا.ع، 56 عامًا، مدرسة بمدرسة محمود قطب الثانوية بنات، ومقيمة إيتاي البارود، مصابة بحالة إغماء، نتيجة اعتداء طالبة عليها داخل المدرسة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

في سياق منفصل، أصيبت طالبة داخل مدرسة أبو حمص الفنية بنات بمحافظة البحيرة بحالة إغماء.

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بإصابة الطالبة شهد.س.ح، 17 عاما، طالبة بمدرسة أبو حمص الفنية بنات، بحالة إغماء وضيق فى التنفس.

تم نقل الطالبة المصابة إلى مستشفى أبو حمص المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة واخطرت جهات التحقيق.