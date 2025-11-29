رحلة تنتهي بالموت.. وفاة أسرة كاملة في حادث بالطريق الدولي بالبحيرة

في لحظات قصيرة لا تتجاوز الدقيقة ، تحوّلت رحلة عائلية لأسرة من مدينة رشيد إلى فاجعة هزّت محافظة البحيرة، بعدما شهد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار حادثًا مأساويًا راح ضحيته أب وأم وثلاثة من أبنائهم.



حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الكريون باتجاه مدينة رشيد، مع وجود عدد من المتوفين و على الفور، إتجهت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث .



وتبين من الفحص أن السيارة رقم 5917 ملاكي كان يقودها أمير محمد عطية كمّون، 45 عامًا، مهندس ميكانيكا، كان يجلس إلى جواره زوجته رضوى محمد فرج، 36 عامًا، طبيبة بيطرية وأطفالهما الثلاثة أسر وأمير ومحمد فى الخلف .



وأثناء نزول الكوبري العلوي بالطريق الدولي الساحلي، اختلت عجلة القيادة بيد الأب، لتنحرف السيارة وتصطدم بالحاجز الخرساني ، ثم تنقلب مرات عدة في مشهد مؤلم أنهى حياة الأسرة في لحظة واحدة.



نُقلت الجثامين الخمسة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، التى باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.