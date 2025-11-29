الأب والأم وأبناؤهما الثلاثة.. مصرع 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

شهد الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حادثا مأساويا، راح ضحيته أسرة كاملة مكونة من 5 أفراد، وهم الأب والأم وثلاثة من أبنائهم، مقيمون بمدينة رشيد.

تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدولي الساحلي أمام قرية الكريون بنطاق مركز كفر الدوار اتجاه رشيد، ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5917 ملاكي قيادة أمير محمد عطية كمون، 45 سنة، مهندس ميكانيكا، اختلت عجلة القيادة بيده بنزلة الكوبري العلوى الطريق الدولي الساحلي، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرساني على جانب الطريق وانقلابها.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته رضوى محمد فرج، 36 سنة، طبيبة بيطرية، وأبنائهما الثلاثة أسر، أمير، محمد، متأثرين بإصابتهم بكسور بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ والبطن، كما حدثت تلفيات شديدة بالسيارة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم إيداع الجثامين الخمسة تحت تصرف جهات التحقيق التى باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.