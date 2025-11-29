لإتخاذ الإجراءات القانونية.. محافظ القاهرة يتحفظ على مركبات توكتوك يقودها أطفال

لاحظ الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أثناء مروره بميدان حدائق القبة سير عدد من مركبات التوكتوك بالميدان يقود بعضها أطفال، وعلى الفور أصدر محافظ القاهرة تعليماته بالتحفظ عليها تمهيداً لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قِبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستمرار شن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأكد محافظ القاهرة أن قرار منع سير التوكتوك بالشوارع الرئيسية يأتى ضمن عدة اجراءات تهدف لاعادة الانضباط لشوارع العاصمة.