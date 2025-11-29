حركة فتح: تجربة الإخوان في الدول العربية مريرة وانتهت بتصاعد التطرف

قال منذر الحايك، المتحدث باسم حركة فتح، إن التجربة التي خاضتها جماعة الإخوان المسلمين في الدول العربية كانت مريرة وذات نتائج بعيدة المدى، مشيراً إلى أنها أسهمت في خلق بيئة من الفوضى والتطرف بعد أحداث الربيع العربي.

خطورة المشروع السياسي للجماعة

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ما شهدته دول مثل السودان والعراق واليمن وليبيا من تدهور أمني وانتشار جماعات العنف يبرهن على خطورة المشروع السياسي للجماعة وعدم قدرتها على إدارة الدول أو الحفاظ على استقرارها.

وأوضح أن ما حدث في مصر كان نقطة تحول محورية، حيث نجحت الدولة المصرية في منع انتشار التطرف داخل أراضيها، مؤكداً أن قوة الدولة المصرية لعبت دوراً أساسياً في حمايتها من سيناريوهات مشابهة لما حدث في دول عربية أخرى.