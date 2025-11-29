قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 درجات فقط.. تحول مفاجئ وانخفاض كبير في الحرارة خلال ساعات بهذه المدينة
إدارة ترامب تخطط لإرسال مبعوثين لخفض التوتر بين إسرائيل و سوريا| تفاصيل
استقرار بعد قفزة جديدة.. سعر الذهب اليوم في مصر 29 نوفمبر 2025
قيادي بـ مستقبل وطن: اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين يذكّر العالم بمسؤولياته
إعلام بني سويف تشارك في المؤتمر السنوي الحادي عشر لكلية الإعلام بجامعة MSA
أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام
تعليق قوي من أحمد موسى على منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط | بث مباشر
43 دولة أورومتوسطية تمنح الرئيس السيسي جائزة شجرة الزيتون للسلام
انضمام سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس استعداداً لكأس العرب
المؤتمر: فلسطين ستظل قضية الأمة ومصر على رأس المدافعين عن حقوقها
أبو العينين: الرئيس السيسي أدى واجبا وطنيا رائعا وحافظ على أمن واستقرار المنطقة
أخبار البلد

منال عوض: وزارة البيئة تفتح أبوابها لدعم مبادرات الشباب لمواجهة التحديات المناخية

النسخة الثالثة من برنامج "قادة المناخ"

النسخة الثالثة من برنامج “قادة المناخ”
حنان توفيق

أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، النسخة الثالثة من برنامج “قادة المناخ”، بحضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، والنائب أحمد فتحى رئيس مؤسسة شباب القادة ، والمهندسة سارة البطوطى عضو المجلس القومي للمرأة ، وعدد من شباب برنامج قادة المناخ فى نسختيه الأولى والثانية و من المهتمين بالعمل المناخي، في إطار دعم الشباب والمرأة المهتمين بالعمل المناخي تأكيداً لدورهم المهم في مواجهة تحديات المناخ.

وأبدت الدكتورة منال عوض فخرها بالمشاركة في إطلاق النسخة الثالثة من البرنامج تزامنا مع زخم عالمي حول اختتام مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ بالبرازيل COP30، وثمنت المشروعات المشرفة التي تم تقديمها ويمكن تطبيقها على ارض الواقع، ودعت الشباب للاستفادة من البرنامج في تطوير حلول واقعية قابلة للتطبيق، تركز على المشكلات وتقدم لها حلول واقعية، وتحويل التحديات البيئية لفرص تنموية، مؤكدة  دعم وزارة البيئة المستمر للمبادرات والمشاركات التي تعزز دور الشباب والمرأة في العمل المناخي، وربطها بالجهود الوطنية والإقليمية.

وشددت عوض على دور الشباب في المشاركة في العمل المناخي، والمشاركة في المسابقات السنوية في تطلقها المحافظات الخاصة بالمشروعات الخضراء الذكية،  والتي تقدم جوائز للشباب،إلى جانب إمكانية عرض المشروعات على الجهات المانحة لتنفيذها، ضاربة مثلا بأحد المشروعات المنفذة خلال توليها قيادة محافظة دمياط، حيث تتضمن هذه المشروعات مشاركة القطاع الخاص والحكومة والجامعات والمجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة.

ووجّهت الدكتورة منال عوض الدعوة للاهتمام بالمشروعات الفائزة في هذه النسخة من برنامج قادة المناخ، كما وجّهت رسالة للشباب بأن مصر  في حاجة إلى طاقاتهم وأفكارهم المبتكرة، وشجعتهم على تقديم كل الأفكار التي يمكن أن تقدم حلول للبيئة، وكل فكرة يمكن أن تقدم حلا.

وثمنت القائم بأعمال وزير البيئة فكرة البرنامج في دمج الشباب والفتيات في العمل المناخي، وتبسيط القضية لهم لتشجيع مشاركتهم، مؤكدة على استعداد وزارة البيئة للمشاركة في مختلف المبادرات، وتقديم الدعم الفني اللازم للشباب وتشجيعهم على العمل البيئى.

من جانبها ، أشادت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بالتعاون المثمر بين المجلس ومؤسسة شباب القادة لتحقيق التزام مشترك ببناء وعي الشباب والفتيات تجاه قضايا البيئة والمناخ، أولى المجلس ملف البيئة والتنمية المستدامة اهتماما كبيرا ايماناً بأن تمكين المرأة هو جزء اصيل من معادلة التنمية العادلة، وذلك يتضح في إطلاق أول استراتيجية للمرأة متوافقة مع التنمية المستدامة واستراتيجية تمكين المرأة ٢٠٣٠. وتوجهت خلال كلمتها بالشكر للدكتورة منال عوض على جهودها لتعزيز  العمل البيئى وتحقيق التكامل بين التنمية المحلية والبيئية والتنمية المستدامة.

وشهدت الدكتورة منال عوض والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة خلال الاحتفالية جلسة حوارية تحت عنوان “قادة المناخ من الفكرة إلى الأثر- حوار بين الخبرة والطموح”.

وقامت المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة بتقديم درع التكرم للدكتورة منال عوض على جهودها لتعزيز العمل البيئي والمناخى، حيث تم منحها درع المجلس القومى للمرأة. كما تم خلال الحفل عرض فيلم قصير حول  النسختين السابقتين للبرنامج.

يذكر أن برنامج Climate Leaders قادة المناخ، هو برنامج مميز لدعم افكار و مشروعات الشباب و الأنشطة الطلابية لمواجهة المشاكل البيئية المختلفة، تحت رعاية وزارة البيئة، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.

قادة المناخ تحديات البيئية والمناخية برنامج قادة المناخ رئيس مؤسسة شباب القادة

