باسم سمرة يحصل على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2

شارك الفنان باسم سمرة، صورا، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، من تكريمه عن دوره في مسلسل العتاولة 2.

وعلق باسم سمرة على الصور،: "سعيد بحصولي على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل العتاولة 2 من ملتقى التميز والإبداع 2025".

مسلسل العتاولة

ومن ناحية أخرى تصدر الفنان باسم سمرة محركات البحث جوجل؛ بعد تصريحاته حول إمكانية إنتاج جزء ثالث من مسلسل العتاولة.

وحَلّ باسم سمرة، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، في برنامج “الحكاية”، وقال خلال الحلقة: "ما كُنَّاش عارفين إننا هنعمل جزء تاني، ودوري كان هيخلص، وكنت هموت، عشان أنا الشرير... لكن رجعت؛ لما قررنا نستكمل القصة بجزء جديد".