أحمد موسى: مشاركة دولية واسعة في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط بمصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تحتضن اجتماع منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" وفود من 43 دولة يشاركون في منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط"، مضيفا:" الجلسة تراسها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب .

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" على هامش الاجتماعات كان هناك 5 لجان تابعة للجمعية البرلمانية عقدت اجتماعاتها في القاهرة ".

وأكمل موسى :" رئيس البرلمان الدولي كان حاضرا ورئيس البرلمان العربي ونائبة رئيسة البرلمان الأوروبي كانا حاضرين منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ".

وتابع:" مشاركة دولية واسعة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط في مصر وهناك حالة زخم كبيرة وكافة الوفود المشاركة أشادت بدور مصر في محيطها ".