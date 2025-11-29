رئيس مجلس النواب: منتدى برلمان المتوسط فرصة حقيقية للنظر للتحديات بالمنطقة

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُمثل فرصة حقيقية لمراجعة مسيرة الشراكة الأورومتوسطية لتقييم ما تحقق والنظر بواقعية وشجاعة إلى التحديات التي تعترض منطقتنا الأورومتوسطية؛ باعتبارها فضاءً حضارياً واحدًا ومصيرا مُتداخلاً لا يمكن فصله.

وافتتح جبالي أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، التي استضافها مجلس النواب أمس واليوم (28 - 29 نوفمبر 2025)، في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، توليا أكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.

وخلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن المنطقة الأورومتوسطية تشهد تحديات غير مسبوقة من اضطرابات سياسية وصراعات ممتدة وتوترات إقليمية تُهدد بنية الأمن الجماعي، وهو ما يُلقي بظلال وخيمة على أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

ولفت إلى أن مصر استضافت قمة شرم الشيخ الدولية للسلام بحضور أبرز قيادات العالم؛ لتُشكل أساسًا وخارطة طريق لإقرار وتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط بأسره.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي تشعر به شعوبنا، مُشيراً إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية طموحة تجاه المنطقة الأورومتوسطية تتلخص في “الأهمية المُلحة لتعزيز مشاريع الربط التجاري والطاقي بين ضفتي المتوسط، ودعم التحول الأخضر، وتشجيع الاستثمار وتيسير انتقال التكنولوجيا والمعرفة”.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس النواب، على أن الشراكة الأورومتوسطية ليست خيارًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها الجغرافيا والتاريخ وتشابك المصالح وصوت الشعوب التي تتطلع إلى الأمن والازدهار والعدل، مؤكدا أن مصر- رئاسةً وبرلمانًا- ستظل داعمة لكل جهد يُعزز التعاون الإقليمي ويُرسخ قيم السلام والتنمية والتضامن