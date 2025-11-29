جبالي: علاقات مصر ومالطا تاريخية ونسعى لتعزيز التعاون .. صور

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع انجلو فاروجا رئيس برلمان مالطا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات التي يستضيفها مجلس النواب المصري.



وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ومالطا وعلى نقاط التقارب التي تجميع الشعبين الصديقين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، وضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

أعرب عن اهتمام مصر بتوسيع مجالات التعاون لتشمل التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الرياح والربط الكهربائي وتحلية المياه والإنشاءات والبنية التحتية، كما أعرب عن تقدير مصر لاعتراف مالطا بالدولة الفلسطينية.

من جانبه، أكد رئيس برلمان مالطا ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مالطا ومصر على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني لتتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.