شيرين رضا عن علاقتها بابنتها نور: أنا ووالدها قررنا نخليها تعتمد على نفسها

حلت الفنانة شيرين رضا ضيفة على برنامج “عندك وقت مع عبلة” تقديم الإعلامية عبلة سلامة ،والمذاع على قناة mbc مصر.

وتحدثت شيرين رضا عن علاقتها بأبنتها نور التى انجبتها فى عمر 21 عامًا ، واتفاقها مع والدها عمرو دياب بأن يجعلوها تعتمد على نفسها دائمًا ، بالرغم ان لم يكن فى حسبانها الزواج والإنجاب.

وقالت شيرين رضا ، “اتفقت مع عمرو نخلي نور تعتمد على نفسها خلفت نور وعندى 21 سنة ومكنش فى حساباتى إنى أبقى أم أو أتجوز، واتفقنا أنا ووالدها عمرو دياب إننا نخليها تعتمد على نفسها، إحنا صرفنا عليها لحد ما وصلت جامعة وخلصت، وهى اشتغلت واعتمدت على نفسها عشان متبقاش مدلعة وتعرف قيمة الفلوس، وفى الآخر احنا لما نتوفى فلوسنا كلها هتروح ليها”.

شيرين رضا تشارك فى دراما رمضان 2026

وانضمت الفنانة شيرين رضا رسميًا إلى فريق عمل مسلسل «وننسى اللي كان»، الذي تخوض من خلاله النجمة ياسمين عبد العزيز موسمًا دراميًا جديدًا بعد غيابها عن الشاشة الصغيرة منذ آخر أعمالها الناجحة في المواسم الرمضانية الماضية.

ومن المقرر عرض المسلسل خلال عام 2026 على شبكة قنوات .MBC

و أعلنت النجمة ياسمين عبد العزيز عن انضمام شيرين رضا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لقي المنشور تفاعلًا واسعًا من جمهورها، الذين أعربوا عن حماسهم الكبير لمشاهدة هذا التعاون المنتظر بين النجمتين.