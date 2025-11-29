أبو العينين: استقرار المنطقة يشجع على الاستثمار.. والفلسطينيون لديهم الحق في إقامة دولتهم

أبو العينين:

النقاش في الجمعية البرلمانية ركز على القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين.

وفود الجمعية البرلمانية من اجل المتوسط أكدوا حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم؛ من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم.

الأمن والاستقرار في المنطقة يشجعان على الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة للموارد.

يجب دعم جهود مصر ودورها الريادي في المنطقةوبناء جسور الثقة والحوار.

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التحية والتقدير إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على كلمته القوية في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة

وقال أبو العينين في تصريحات له أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”. إن النقاش في الجمعية البرلمانية ركز على القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين والاستيطان وممارسات الضم.

وأضاف أبو العينين :" كافة الوفود المشاركة في الجمعية البرلمانية من اجل المتوسط أكدوا على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وأن يكون السلام قائمًا على العدالة والأمن لجميع الأطراف".

ولفت أبو العينين، إلى أن: “الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم؛ من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم، واستطاع أن يكسب احترام كل دول أوروبا”، موضحا أن الرئيس السيسي قاد مبادرة تاريخية لإنهاء الصراع.

أعمال الجمعية البرلمانية حدث تاريخي



وقال النائب محمد أبو العينين :" أعمال الجمعية وقمة الرؤساء بمجلس النواب تمثل حدثًا تاريخيًا غير مسبوق، مشيرًا إلى أن مصر تؤدي دورًا محوريًا بقيادة مستشاريها ورجال القانون في نقل رسالة عصرية وحديثة للعالم.



وأضاف أبو العينين، إن هذا التجمع شارك فيه رؤساء برلمانات ونواب رؤساء وأعضاء يمثلون مختلف دول الاتحاد، مؤكدًا أن حضور هذا العدد الكبير يعكس التزام البرلمانيين بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، مضيفا:" الامن والاستقرار في المنطقة يشجع على الاستثمار وتعظيم القيمة المضافة ".

الأمن والاستقرار يشجعان على الاستثمار



وأشار إلى أن الاجتماعات ناقشت محورين أساسيين، هما: الأبعاد الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن الاستقرار والأمن يمثلان الدافع الرئيس لتعزيز الاستثمار والشراكات المتوسطية، مشددًا على ضرورة استثمار إمكانيات المنطقة لتحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على شعوبها.

وأوضح أبو العينين أن تقييم الثلاثين عامًا الماضية منذ إطلاق عملية برشلونة أظهر وجود قصور في بعض الإنجازات، بعضها خارج عن الإرادة بسبب أحداث مثل جائحة كورونا والحروب والنزاعات الإقليمية، بما فيها الأزمة الأوكرانية والنزاع العربي الإسرائيلي.

دعم جهود مصر في المنطقة

وأكد أبو العينين أن البرلمان العربي والبرلمانيين يمثلون وسيطًا فعالًا عالميًا في نشر رسائل السلام والدبلوماسية، مشيرًا إلى أهمية دعم جهود مصر ودورها الريادي في المنطقة، وبناء جسور الثقة والحوار عبر المبادرات المشتركة، مشددًا على ضرورة استثمار مصر لمكانتها الاقتصادية والسياسية والثقافية لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة.