مجالس الفقه بالبحر الأحمر تناقش مكانة كبار السن وواجب برّهم في الشريعة الإسلامية

شهدت مساجد البحر الأحمر، اليوم السبت، فعاليات موسعة لمجالس الفقه التي تقيمها مديرية الأوقاف بالمحافظة، ضمن برنامج دعوي منتظم يستهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

وجاء موضوع هذا الأسبوع مخصصًا لبيان منزلة كبار السن في الإسلام، وذلك برعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومتابعة مدير المديرية الشيخ عبد المهيمن السيد محمد.

تأكيد على مكانة المسن في الشريعة

وخلال المجالس، قدّم نخبة من الأئمة المتخصصين دروسًا تناولت النصوص الشرعية التي ترفع من قدر المسن وتربط بين احترامه وتعظيم الأجر والثواب، من خلال أمثلة من السنة النبوية وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في إكرام كبار السن ورعاية شؤونهم. وركّز المحاضرون على أن برّ المسن ليس مجرد خلق اجتماعي، بل عبادة يثاب عليها المسلم.

دور الأسرة والمجتمع في رعاية الكبار

كما استعرض الأئمة مسؤولية الأسرة في احتضان كبار السن، والتخفيف عنهم، وتلبية احتياجاتهم، مؤكدين أن أي تقصير في حق المسن يُعد مخالفة شرعية وأخلاقية تترك أثرها على الفرد والمجتمع. وتناول الشروح جوانب فقهية متعددة، مثل حقوق المسن في النفقة، وآداب التعامل، وحرمة إيذائه قولًا أو فعلًا.

وشهدت المجالس حضورًا لافتًا من المواطنين، حيث تفاعل الحاضرون بطرح أسئلة فقهية واستفسارات تناولت مواقف حياتية واقعية، الأمر الذي أضفى على اللقاءات طابعًا عمليًا وأثراها بالمناقشات.

استمرار المجالس وفق خطة الدعوة

وفي ختام الفعاليات، أكدت مديرية الأوقاف استمرار إقامة مجالس الفقه الأسبوعية في مختلف مساجد المحافظة، بهدف نشر الفهم الصحيح للدين وتعزيز الحس الأخلاقي بين أفراد المجتمع، ضمن خطة دعوية تسعى لترسيخ قيم التراحم والوقار بين الأجيال.