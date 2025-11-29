رفض استئناف مرتضى منصور في قضية سب مبروك عطية

قضت محكمة مستأنف العجوزة، برفض استئناف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، على تغريمه 15 ألف جنيه في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

وكانت محكمة جنح العجوزة قد قضت سابقًا بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

كما قضت المحكمة نفسها بتغريمه 15 ألف جنيه أخرى على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف.



وجاء ذلك بعد أن وجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة، لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها حول قضية المخرج عمر زهران، والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته، وتقدم ببلاغ ضده.