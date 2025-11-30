قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
برلمان

بوسي أمام المحكمة.. كل ما يجب معرفته عن عقوبة الشيكات غير المسددة

حسن رضوان

تستكمل محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، نظر معارضة الفنانة بوسي على ثلاثة أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد.

ويثير هذا الملف اهتمام المواطنين بالبحث عن عقوبات إصدار شيك بدون رصيد وفقًا لقانون التجارة، حيث نص القانون على:

الحبس أو غرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب عمدًا أي من الأفعال التالية:

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

استرداد الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح لا يكفي لسداد قيمته.

إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الحالات القانونية.

تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية لمنع صرفه

كما يعاقب القانون من ظهر له شيك ناقل للملكية أو سلمه لحامله مع علمه بعدم وجود مقابل كافٍ بنفس العقوبة. وفي حال تكرار الجريمة خلال خمس سنوات من حكم نهائي، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة التي لا تتجاوز 100 ألف جنيه.

وأوضحت المادة القانونية أنه يمكن للمجني عليه أو وكيله طلب إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة أو المحكمة، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، حتى لو صدر الحكم نهائيًا، كما تأمر النيابة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء التنفيذ.

إحذر من عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر

إذا كنت تتساءل على ما هي عقوبة الشيك بدون رصيد في مصر، فإنه وفقًا للمواد (534 – 539) من قانون التجارة، فإنه ينص على:

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من ارتكب جريمة الشيك بدون رصيد.

ـ الغرامة على المستفيد الذي حصل بسوء نية على شيك بدون رصيد لا تتجاوز ألف جنيه.

ـ الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من ادعى تزوير شيك بسوء نية وحكم عليه بعدم صحة هذا الادعاء.

ـ نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، متضمّنًا اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة الصادرة ضده.

ـ تطبيق العقوبة على كل من يرتكب الجريمة خارج مصر إذا تعلق بشيك مسحوب على بنك مصري، حتى لو لم تكن الجريمة معاقبًا عليها في الدولة التي وقع فيها الفعل.

بوسي المحكمة عقوبة الشيكات محكمة القاهرة الجديدة عقوبة الشيكات غير المسددة

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

الزمالك

جلسات متتالية بلا نتيجة .. لاعب الزمالك يرفض التجديد ويُربك الجهاز الفني

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

سعر الذهب صباح اليوم الأحد 30-11-2025

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

تصعيد خطير بين واشنطن وكاراكاس.. ترامب يغلق المجال الجوي والفنزويليون يردون

بعثة الزمالك تكرّم القنصل المصري في جنوب أفريقيا تقديرًا لدعمه للفريق

جوائز تخطت حاجز الـ 36 مليون دولار.. أبرز التعديلات بـ كأس العرب

مدرب فلسطين يتحدث عن تأثير غياب وسام أبو علي في كأس العرب

جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بمستشفي المبرة للتأمين الصحي

محافظ الشرقية يتفقد المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بأحياء أول وثان ومركز الزقازيق

بمقادير بسيطة.. طريقة تحضير كيك الزبادى

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لعناصر من قوات الدفاع الجوي

قائد قوات الدفاع الجوي: نمتلك أحدث الأسلحة والصواريخ العالمية القادرة على التصدي لكافة التهديدات الجوية

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي| فيديو وصور

