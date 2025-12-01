قانون الحيوانات الخطرة يلزم المُربين بالإبلاغ خلال 7 أيام

ألزم القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائزي الحيوانات الخطرة بالإبلاغ عن ولادة أي حيوان خطر خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وذلك من خلال إخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا تطبيقًا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون.

وتصدر السلطة المختصة شهادة بيانات لكل مولود من الحيوانات الخطرة، تتضمن كافة المعلومات الخاصة به، على أن تُسلّم للحائز فور استيفاء شروط الحيازة الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون. وتُعد هذه الشهادة ترخيصًا رسميًا بالحيازة، ولا يجوز الاحتفاظ بالحيوان دونها.

الإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث هذه الحالات

وفي سياق متصل، فرض القانون على حائزي الحيوانات الخطرة التزامًا بالإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث أي من الحالات التالية:

إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي أو الاشتباه في إصابته.

إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوان.

نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الحيازة.

الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عنه أو عدم القدرة على رعايته.

ويأتي القانون الجديد بهدف تعزيز الرقابة على تداول الحيوانات الخطرة، وضمان عدم تعريض المواطنين أو البيئة لأي مخاطر ناجمة عن سوء الحيازة أو الإهمال.