احتيال إلكتروني يهدد مسافري شركة طيران "إل عال" الإسرائيلية
ترامب يعلن قرب الإفراج عن تقرير حالته الطبية بعد تصويره بالرنين المغناطيسي
بن غفير : الفساد في الجهاز القضائي أدى إلى تلفيق قضايا ضد نتنياهو
أخبار التوك شو.. فرحة "البلاك فرايدي" تنقلب لصدمة ما بعد الشراء.. والرئيس السيسي يشارك بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "إيديكس 2025"
أمين "كبار العلماء" من مدريد: الأزهر يتبنى خطابا عالميا يحمي كرامة الإنسان
قلة أدب وتربص وتصيد .. نجوم وإعلاميون يدعمون منى زكي بعد الهجوم عليها بسبب فيلم الست
الرئيس السيسي يتفقد معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس ٢٠٢٥"
محكمة تل أبيب تلغي جلسة نتنياهو المقررة غدا.. وهرتسوج: مصلحة إسرائيل فقط
شاهد.. الرئيس السيسي يستمع لشرح مفصل عن منظومة إدارة نيران الهاوتزر 155مم
كأس العرب .. تونس وسوريا «حبايب» فى الشوط الأول
الرئيس السيسي يستمع لـ شرح في أجنحة إدارة المركبات| فيديو
محافظات

محافظ الإسكندرية: استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية بنطاق الأحياء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
أ ش أ

أكد محافظ الإسكندرية أحمد خالد، استمرار تنفيذ القوافل الطبية الشاملة خلال شهر ديسمبر الجاري بمختلف أحياء المحافظة.


وكلف المحافظ - في بيان اليوم - رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع المديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية وزيادة الحملات التوعوية، بما يسهم في تعزيز إتاحة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.


وفي هذا الصدد، تُنفذ مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة، وبالتعاون مع الجهات المعنية، قوافل طبية على مدار شهر ديسمبر وفقًا للمواعيد والأماكن التالية: ٢ – ٣ ديسمبر: وحدة صحية الجلاء نطاق حي العامرية، و٩ – ١٠ ديسمبر: وحدة صحية قرداحي نطاق حي المنتزه، ١٦ – ١٧ ديسمبر: وحدة صحية الجزائر نطاق حي العامرية، ٢٣ – ٢٤ ديسمبر: وحدة صحية بغداد نطاق حي العامرية،- ٢٨ – ٢٩ ديسمبر: وحدة صحية أبيس ٢ نطاق حي شرق ، ٣٠ – ٣١ ديسمبر: وحدة صحية أبيس ١٠ نطاق حي وسط.


وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الطبية المجانية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، تحقيقًا لمبدأ العدالة الصحية وضمان وصول الرعاية إلى جميع الفئات، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتضافر كافة الجهود لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ووضع الصحة كأولوية قصوى لضمان حياة كريمة للمواطنين.

محافظ الإسكندرية أحمد خالد القوافل الطبية الشاملة الخدمات الصحية المجانية للمواطنين المديريات الخدمية لتكثيف القوافل الطبية

طريقة عمل الهوت شوكليت
المدفع المصري EGY k9A1
طريقة التحضير لعمل صينية البطاطس بالفراخ :
جانب من المضبوطات
