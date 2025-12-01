نائبة: مصر قدمت مفاجآت تكنولوجية غير مسبوقة في النسخة الرابعة من إيديكس 2025

ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، القائد الاعلي للقوات المسلحة، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية " إيديكس 2025"، مؤكدة ان أن استضافة وتنظيم ومشاركة مصر لفعاليات المعرض الدولي يعد فرصة لاستعراض أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية الحديثة.

وقالت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب خلال تصريحات صحفية علي هامش المعرض الدولي " إيديكس 2025"، إن المعرض الدولي الدفاعي،هو مظلة دولية فاعلة لاستعراض أحدث منظومات الصناعات العسكرية والدفاعية والتكنولوجية في العالم، لافته الي ان المعرض في نسخته الرابعة سيكون حدثًا استثنائيًا اذ يشارك فيه ما يقارب 111 دولة و500 شركة عالمية، لعرض أحدث الأنظمة الدفاعية والآليات العسكرية في مجالات البر والبحر والجو، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر فاعلياته على مدار أربعة أيام من 1 إلى 4 ديسمبر 2025.

وأضافت النائبة نيفين حمدي، أن معرض ايديكس الدولي، يعد علامة فارقة بين المعارض الدولية الكبرى، ويحرص عليه الصناع وكبرى الشركات، لعرض أحدث ما لديها من أسلحة ومعدات وتكنولوجيا متطورة تعد هيا الاحدث، فضلا عن أن المعرض يؤكد على حرص مصر على تعزيز التعاون الدولي في مجال الصناعة الدفاعية والأمنية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز أمن المنطقة ودعم الاستقرار العالمي.

ونوهت نيفين حمدي، الي أن مصر قدمت خلال اافتتاح النسخة الرابعة من المعرض الدولي 2025 ، مفاجأت هي الاولي من نوعها من حيث النوعية وما تملكه من تكنولوجيا متطورة في التحديث تنافس مثيلاتها في العالم بل وتتفوق عليه، حيث يمثل رسالة قوية متعددة الأبعاد وتؤكد على مكانة مصر المتصاعدة كقوة إقليمية محورية ومركز صناعي دفاعي أكثر تطورا وتحديثاً.

واختتمت النائبة نيفين حمدي، تصريحاتها بالتأكيد علي نجاح مصر في المشاركة والتنظيم في النسخة الرابعة لمعرض ايديكس 2025، لافته الي أنه يعكس الثقة الدولية في مصر كقوة إقليمية كبيرة، لديها تقدم تكنولوجي، وتحرص الدول والشركات، على الاطلاع على ما هو جديد لديها، وعرض الجديد لديهم، بالاضافة الي ما يحدثه المعرض من رواج سياحي واقتصادي للدولة، في توقيت تنعم فيه مصر بالأمن والاستقرار.