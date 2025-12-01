قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإفتاء: الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة والتعرف على علومهم
ترامب: يجب أن تحافظ إسرائيل على حوار حقيقي مع سوريا
الطقس غدا.. انخفاض بالحرارة وشبورة كثيفة تبدأ فى هذا التوقيت
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جائزة التفوق الصحفي

مسرح الصحفيين
مسرح الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن موعد حفل جائزة التفوق الصحفي،  سيكون بعد عودة الزملاء من أداء فريضة العمرة التي تنظمها النقابة، ووعد بخروج الحفل بشكل لائق، لافتا أن هذا كان مطلبا من عدد كبير من الزملاء.

وأكد البلشي خلال الصالون الشهري بعنوان معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر"، أن الهوية ستظل جسر يربط بين ماضينا ومستقبلنا، والحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق على انفسنا، بل هي جزء من تراثنا وثقافتنا، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على الأمة باكملها.

وأضاف أننا في عالم متغير بشكل سريع، تبرز معركة الهوية كإحدى أهم المعارك التي تخوضها الأمم والمجتمعات للحفاظ على وجودها وخصوصيتها وطريقها الحضاري.

ومن المقرر أن يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

نجم المباريات الصغيرة.. لماذا يتراجع بريق لامين يامال أمام عمالقة أوروبا؟

القمر البارد العملاق.. ظاهرة فلكية تخطف الأنظار في ديسمبر

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

