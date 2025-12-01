قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صاحب معرض سيارات يتصالح مع أفشة.. محامي لاعب الأهلي يكشف تفاصيل مثيرة
حالة الطقس غدا.. هيئة الأرصاد تتوقع أمطارا وشبورة
جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد النخبة في لواء غزة التابع لحركة الجهاد
الوطنية للانتخابات: جدول زمني لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الملغاة
شروط الحصول على السيارة الجديدة البديلة للتوكتوك في محافظة الجيزة
رئيس مصر للطيران يلتقي وفد رفيع المستوى من مجموعة طيران أبوظبي
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
دار الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة مساعدةً لمن أراد الزواج
استثناءات لـ الأعمال الشاقة.. ساعات راحة ممنوحة قانونا لهؤلاء الموظفين
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025
وزير الري: مصر من أوائل الدول الداعية لتعيين مبعوث أممي خاص بقضايا المياه
راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تكريم مروان حامد وراجح داوود في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدورته السابعة

راجح داوود - مراون حامد
راجح داوود - مراون حامد
سعيد فراج

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السابعة، عن تكريم اثنين من أبرز الرموز الفنية في مصر والعالم العربي، وهما المخرج الكبير مروان حامد والموسيقار القدير راجح داوود، بمنحهما جائزة البرج الذهبي تقديرا لمشوارهما الثري وإسهاماتهما الملهمة في صناعة السينما والموسيقى التصويرية.

ويأتي هذا التكريم خلال حفل الافتتاح يوم  الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على مسرح دار الأوبرا المصرية، ليؤكد مكانة المهرجان كمنصة تحتفي بالمبدعين الذين تركوا بصمتهم في الوجدان الفني، وساهموا في تطوير لغة السينما وإثراء محتواها.

و يشهد الحضور خلال حفل الافتتاح، تسليط الضوء على تاريخ المكرمين وأبرز أعمالهما، إلى جانب الإعلان عن فعاليات الدورة الجديدة التي تمتد حتى 21 ديسمبر، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مختلف دول العالم، إلى جانب ندوات وورش عمل تستهدف دعم المواهب الشابة، بالأضافة الى منصة القاهرة للأفلام والتي تم استحداثها للمرة الأولى.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استكمالا لجهوده في تعزيز صناعة الأفلام القصيرة، التي باتت تشهد اهتماما متزايدا لدى صناع السينما والجمهور على حد سواء، ولفتت إلى أن المهرجان يسعى إلى خلق مساحة مفتوحة للمخرجين الشباب لعرض أعمالهم أمام جمهور واسع ونقاد متخصصين، بما يساهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع دائرة انتشارهم. 

كما يعمل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على إتاحة الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة، وتوجيه الضوء نحو تجارب مبتكرة تستحق الدعم والاحتفاء، متمنين أن تعكس الدورة السابعة تنوعا فنيا وثقافيا يعزز حضور السينما القصيرة كفن مستقل قادر على التعبير بجرأة وابتكار، وترسيخ مكانة القاهرة كواحدة من أهم العواصم الداعمة لصناعة الفيلم القصير في المنطقة.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

بيرودوا الماليزية

بيرودوا الماليزية تكشف أولى سياراتها الكهربائية

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي.. وظهور قوي لهواتف اقتصادية يربك حسابات السوق

طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بدون تكلفة .. طريقة مبتكرة لتعزيز إشارة الواي فاي

بالصور

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

راجمة الصواريخ ردع 300 ومركبة النجدة سينا 806 وتطوير إنتاج الصلب المدرع.. الإنتاج الحربي تعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة في معرض إيديكس 2025

راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300
راجمة الصواريخ ردع 300

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات
وزير الدفاع على هامش اللقاءات

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول بطولة مطلقة لها فى الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

وزير الدفاع على هامش اللقاءات

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية بمعرض إيديكس 2025

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

