تكريم مروان حامد وراجح داوود في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير بدورته السابعة

أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير في دورته السابعة، عن تكريم اثنين من أبرز الرموز الفنية في مصر والعالم العربي، وهما المخرج الكبير مروان حامد والموسيقار القدير راجح داوود، بمنحهما جائزة البرج الذهبي تقديرا لمشوارهما الثري وإسهاماتهما الملهمة في صناعة السينما والموسيقى التصويرية.

ويأتي هذا التكريم خلال حفل الافتتاح يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 على مسرح دار الأوبرا المصرية، ليؤكد مكانة المهرجان كمنصة تحتفي بالمبدعين الذين تركوا بصمتهم في الوجدان الفني، وساهموا في تطوير لغة السينما وإثراء محتواها.

و يشهد الحضور خلال حفل الافتتاح، تسليط الضوء على تاريخ المكرمين وأبرز أعمالهما، إلى جانب الإعلان عن فعاليات الدورة الجديدة التي تمتد حتى 21 ديسمبر، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مختلف دول العالم، إلى جانب ندوات وورش عمل تستهدف دعم المواهب الشابة، بالأضافة الى منصة القاهرة للأفلام والتي تم استحداثها للمرة الأولى.

وأكدت إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استكمالا لجهوده في تعزيز صناعة الأفلام القصيرة، التي باتت تشهد اهتماما متزايدا لدى صناع السينما والجمهور على حد سواء، ولفتت إلى أن المهرجان يسعى إلى خلق مساحة مفتوحة للمخرجين الشباب لعرض أعمالهم أمام جمهور واسع ونقاد متخصصين، بما يساهم في تطوير مهاراتهم وتوسيع دائرة انتشارهم.

كما يعمل مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، على إتاحة الفرصة لاكتشاف أصوات جديدة، وتوجيه الضوء نحو تجارب مبتكرة تستحق الدعم والاحتفاء، متمنين أن تعكس الدورة السابعة تنوعا فنيا وثقافيا يعزز حضور السينما القصيرة كفن مستقل قادر على التعبير بجرأة وابتكار، وترسيخ مكانة القاهرة كواحدة من أهم العواصم الداعمة لصناعة الفيلم القصير في المنطقة.

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.