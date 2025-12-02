النقل: نعمل على تحويل السخنة إلى أكبر ميناء على البحر الأحمر مع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بحرية

في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تواصل وزارة النقل تنفيذ أعمال استكمال وتطوير ميناء السخنة، الذي يُعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجستي "السخنة – الدخيلة" ضمن مشروع محور "السخنة – الإسكندرية" المتكامل للحاويات.

أولى محطات تطوير الميناء

وأوضحت وزارة النقل أن محطة حاويات "هاتشيسون" تُعد أولى محطات تطوير الميناء، حيث تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية الخاصة بها بنسبة 100%، مع استمرار التقدم في تنفيذ أعمال البنية الفوقية. ويبلغ إجمالي مساحة ميناء السخنة 29 كم²، ويتضمن المشروع إنشاء 5 أحواض جديدة و18 كيلومترًا من الأرصفة البحرية بعمق 18 مترًا، إلى جانب ساحات تداول بمساحة 9.2 مليون م²، ومناطق لوجستية بمساحة 5.2 كم²، وأعمال طرق داخلية بطول 17 كم من الرصف الخرساني، بالإضافة إلى شبكة خطوط سكك حديدية بطول 30 كم متصلة بخط القطار الكهربائي السريع.

وأكدت الوزارة أن الدولة تعمل على تحويل ميناء السخنة إلى ميناء محوري عملاق وزيادة حصة مصر من سوق تجارة الترانزيت العالمية، حيث يشمل المشروع إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة حاويات جديدة وفق أحدث النظم العالمية، بما يرفع القدرة الاستيعابية ويخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية. كما يأتي التعاون مع أكبر التحالفات العالمية في تشغيل المحطات والخطوط الملاحية ضمن خطة وزارة النقل لتكوين شراكات استراتيجية تعزز من تردد السفن العملاقة على الموانئ المصرية وتضاعف طاقة التشغيل.

يمثل مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة جزءًا محوريًا من خطة الدولة الشاملة لتطوير الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بهدف دعم حركة التجارة وزيادة تنافسية الموانئ المصرية. ومن المتوقع أن تصبح السخنة أكبر ميناء على البحر الأحمر عند اكتمال التطوير، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور مصر كمركز لوجستي عالمي.