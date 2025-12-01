رامي جبر: المصريون يقطعون مسافات طويلة للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

أكد رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، أن مقار التصويت في مقر البعثة الدبلوماسية المصرية بالعاصمة الأمريكية فتحت أبوابها منذ التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي، وذلك في إطار جولة الإعادة في بعض دوائر انتخابات مجلس النواب المصري.

وأوضح رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، أن أبواب المركز ستظل مفتوحة حتى التاسعة مساءً، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من أبناء الجالية المصرية للمشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ العديد من المصريين في الولايات المتحدة كانت لديهم تساؤلات خلال الفترة الماضية بشأن الدوائر التي ستشهد جولة الإعادة، خاصة أنهم بعيدون عن الوطن منذ فترات طويلة، إلا أن الرغبة في المشاركة بقيت حاضرة بقوة.

وأشار رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إلى أن المواطنين الذين تبيّن لهم أنهم معنيون بهذه الجولة حرصوا على الحضور والإدلاء بأصواتهم، تمامًا كما شاركوا في المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات.

وتابع رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، أن مقر البعثة الدبلوماسية المصرية في واشنطن يقدم فرصة للتصويت ليس فقط للمقيمين في العاصمة الأمريكية، بل أيضًا للمصريين في الولايات المحيطة.

وأشار رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في واشنطن، إلى أن المركز سيستمر في استقبال الناخبين اليوم وغدًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، لضمان إتاحة الوقت الكافي لجميع من يرغب في المشاركة، خاصة أولئك الذين يقطنون في ولايات بعيدة نسبيًا.

وبيّن جبر أن بعض أبناء الجالية يقطعون مسافات طويلة تمتد إلى 3 أو 4 ساعات بالسيارة، وأحيانًا أكثر، من أجل الوصول إلى مركز التصويت، مؤكدًا أن طبيعة الحياة في الولايات المتحدة تجعل المسافات شاسعة، ورغم ذلك يحرص المصريون على المشاركة الفعالة. كما لفت إلى أن الظروف الجوية الصعبة لم تمنعهم من الحضور، ما يعكس التزامهم وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني.