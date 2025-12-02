قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية

الجوازات
الجوازات
مصطفى الرماح

يوضح موقع “صدى البلد”، الطريقة والأوراق المطلوبة لاكتساب الزوجة الأجنبية لجنسية زوجها المصري، وفقا للإجرات المطلوبة بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.


خطوات حصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية 

يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية، وذلك طبقاً للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب، وفيما يلي مراحل وخطوات الحصول على الجنسية:

  •  يشترط في هذه الحالة (أن يكون الزواج مثبتًا في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية، أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب).
  • تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.
  • لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع؛ إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.
  • لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

المستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025

  • شهادة ميلاد الزوج
  • شهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)
  • عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصة
  • جواز سفر الزوجة الأجنبي (سارٍ)
  •  شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد
  •  بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج
  • 4 صورة حديثة للزوجة
  •  التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب، طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975
  • الإيصال الدال على استلام الأوراق

- إيصال الرسوم:

  • الرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيهات الرسم المقرر على شهادة الجنسية، إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.
  • رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيهًا. 
أحدث المنتجات العسكرية ل- الإنتاج الحربي بعرض إيديكس 202
كواليس الست موناليزا
شريف سلامة
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
