السعودية vs عُمان.. مواجهة خليجية مرتقبة ببداية كأس العرب 2025

تنتظر جماهير الكرة الخليجية والعربية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يلتقي المنتخب السعودي بنظيره العُماني اليوم الثلاثاء على ملعب استاد المدينة التعليمية، في افتتاح مبارياتهما ضمن المجموعة الثانية من بطولة كأس العرب 2025.

وجاءت قرعة البطولة لتضع "الأخضر" في مجموعة صعبة تضم المغرب وعُمان وجزر القمر، حيث يستهل المنتخب السعودي رحلته بمواجهة قوية أمام عُمان، ثم يواجه جزر القمر في 5 ديسمبر، قبل أن يختتم مواجهات المجموعة بموقعة كبيرة أمام المغرب يوم 8 ديسمبر.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بحثًا عن انطلاقة مثالية تمنحه دفعة قوية نحو المنافسة على اللقب، معتمدًا على مزيج من العناصر المميزة وخبرة لاعبيه في المحافل الإقليمية والقارية.

وعلى الجانب الآخر، يطمح المنتخب العُماني المعروف بالانضباط الدفاعي والروح القتالية إلى تحقيق مفاجأة مبكرة وخطف نقاط اللقاء لإثبات قدرته على الذهاب بعيدًا في البطولة.

قائمة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025

حراسة المرمى: نواف العقيدي – راغد نجار – عبدالرحمن الصانبي.

خط الدفاع: عبدالإله العمري – وليد الأحمد – نواف بوشل – محمد سليمان – جهاد ذكري – حسان التمبكتي – علي مجرشي.

خط الوسط: مراد الهوساوي – محمد أبو الشامات – مصعب الجوير – محمد كنو – عبدالله الخيبري – أيمن يحيى – ناصر الدوسري.

خط الهجوم: سالم الدوسري – عبدالرحمن العبود – عبدالله الحمدان – صالح الشهري – فراس البريكان – صالح أبو الشامات.