الهند وجزر المالديف تجريان اليوم تدريبات مشتركة لتعميق التعاون في مجال الدفاع

أعلن الجيش الهندي أنه سيبدأ اليوم /الثلاثاء/ إجراء تدريبات مشتركة مع قوات من جزر المالديف لتعميق التعاون في مجال الدفاع.



وذكر الجيش الهندي - في تدوينة نشرها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي - أن هذه التدريبات ستستمر حتى 15 ديسمبر الجاري، وأنها تُعَد النسخة الرابعة عشرة من تدريبات "إيكوفيرين" السنوية الثنائية التي تُجرى بين الجيش الهندي وقوات الدفاع الوطنية بجزر المالديف.



وأضاف أن هذه التدريبات ستُجرى في مدينة ثيروفانانثابورم عاصمة ولاية كيرالا الهندية، وأنها تهدف إلى تعزيز القدرة على العمل المشترك أثناء تنفيذ عمليات مكافحة التمرد ومكافحة الإرهاب في مناطق شبه حضرية وساحلية والأدغال.



وتابع الجيش الهندي أنه سيتم التركيز على إدماج التكنولوجيا المتخصصة في العمليات البينية وتبادل الخبرات، في ظل التزام البلدين بالعمل من أجل تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

