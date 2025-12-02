قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم بأبو كارت
تستمر 5 أيام.. أمطار على الإسكندرية مع اقتراب موعد نوة "أنواء قاسم"
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء.. فيديو
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 631 قتـ.ـيلا وإجلاء مليون شخص
سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. وهذه قيمة عيار 21
بدأت نوة قاسم.. هطول أمطار خفيفة بمختلف أنحاء الإسكندرية
تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026
هنو يفتتح قصر ثقافة الغردقة بعد تطويره ويعلن إطلاق منصات "Cultural Café" الرقمية
واشنطن تستعد للإعلان عن قائمة الدول الموصي بحظر السفر الشامل إليها
الوزير: النهوض بالصناعة المحلية يستلزم وجود طلب عليها بالسوق وتقليل الاعتماد على الاستيراد
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط عدة مستشفيات بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية
بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

وزير المالية: إي فاينانس.. قصة نجاح مصرية ملهمة فى تحسين الخدمات الاقتصادية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شركة «إي. فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات المقدمة للناس وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصرى، قائلاً: «أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لشركة إي. فاينانس، وشكرًا لكل صانعى الحلم».

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الاحتفال بمرور ٢٠ عامًا على تأسيس شركة «إى. فاينانس»، أن طموحنا مع «إى. فاينانس» كبير، ويعد استثمارًا فى المستقبل، سواء داخل مصر أو خارجها، عبر أحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت نقل التجربة المصرية الرائدة فى التحول الرقمي لـ«إى. فاينانس» لتطوير المالية العامة.

وقال الوزير،: «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية، والآن لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل؛ فالموازنة الإلكترونية ساعدتنا فى المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفرت ثروة معلوماتية هائلة.. سنستثمر بقوة فى تحليلها لخدمة المستثمرين والمواطنين».

وأكد أننا نثق فى قدرات وإمكانيات «إى. فاينانس» الداعمة لتطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وسنبني على الثروة المعلوماتية الإلكترونية المتطورة لتقديم خدمة أفضل وأسهل لمجتمع الأعمال من خلال الاستثمار بقوة فى الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تحليل البيانات المالية والضريبية فى التيسير على شركائنا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ١٢ برنامجًا متطورًا بمصلحتي الضرائب والجمارك بهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي.فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن رحلة نجاحنا بدأت بفكرة ودعم وثقة كاملة من الدولة في قدراتنا، موضحًا أننا بدأنا بتحديات كبيرة، واليوم أصبحت كل الشبكات المالية مميكنة وتقدم خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.

أضاف أن الشركة تعاونت مع مختلف قطاعات الدولة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونية «الأكبر في المنطقة»، مؤكدًا أننا مستمرون في ابتكار الحلول الرقمية والتوسع فى الخدمات من أجل انطلاقة أكبر محليًا ودوليًا.

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

المتهمين

النيابة العامة تكتشف متهمين جدد بواقعة هتك عرض بعض الأطفال بإحدى المدارس بالسلام

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 في مصر

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

قوات الأمن

أمن قنا ينهي أسطورة تاجر مخدرات بعد ساعات من استشهاد معاون شرطة خلال مداهمة وكر إجرامي

إعلامي ينتقد شعارات الأندية على نتيجة المباريات على الشاشة

إعلامي ينتقد وضع شعارات الأندية على الشاشة خلال بث المباريات

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن منتخب مصر في كاس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

قبل لقاء اليوم .. تاريخ مواجهات مصر والكويت

بالصور

لوك جديد.. داليا البحيرى تخطف الأنظار ببدلة سوداء

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

بسعر 19 ألف دولار فقط.. أرخص سيارة كهربائية في العالم

ياسمين عز بإطلالة ملفتة وأنيقة في أحدث ظهور لها.. صور

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

