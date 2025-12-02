وزير المالية: إي فاينانس.. قصة نجاح مصرية ملهمة فى تحسين الخدمات الاقتصادية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن شركة «إي. فاينانس» تمثل قصة نجاح مصرية ملهمة ومؤثرة في تحسين الخدمات المقدمة للناس وتعزيز كفاءة الاقتصاد المصرى، قائلاً: «أنا فخور جدًا بالتجربة المهمة لشركة إي. فاينانس، وشكرًا لكل صانعى الحلم».

وأضاف الوزير، خلال مشاركته في الاحتفال بمرور ٢٠ عامًا على تأسيس شركة «إى. فاينانس»، أن طموحنا مع «إى. فاينانس» كبير، ويعد استثمارًا فى المستقبل، سواء داخل مصر أو خارجها، عبر أحدث التقنيات التكنولوجية، لافتًا إلى أن بعض الدول طلبت نقل التجربة المصرية الرائدة فى التحول الرقمي لـ«إى. فاينانس» لتطوير المالية العامة.

وقال الوزير،: «شكرًا لشركائنا المتميزين فى التحول الرقمي للمالية العامة والمنظومة الضريبية، والآن لدينا فرصة كبيرة للانطلاق نحو المستقبل؛ فالموازنة الإلكترونية ساعدتنا فى المتابعة اللحظية للإيرادات والمصروفات واتخاذ القرارات المالية بكفاءة، ومنظومة الفاتورة والإيصال الإلكتروني وفرت ثروة معلوماتية هائلة.. سنستثمر بقوة فى تحليلها لخدمة المستثمرين والمواطنين».

وأكد أننا نثق فى قدرات وإمكانيات «إى. فاينانس» الداعمة لتطوير وتسهيل الخدمات الحكومية وتحفيز النمو والتنمية المستدامة، وسنبني على الثروة المعلوماتية الإلكترونية المتطورة لتقديم خدمة أفضل وأسهل لمجتمع الأعمال من خلال الاستثمار بقوة فى الذكاء الاصطناعي للاستفادة من تحليل البيانات المالية والضريبية فى التيسير على شركائنا وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد ١٢ برنامجًا متطورًا بمصلحتي الضرائب والجمارك بهدف تعميق شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال والمواطنين.

وأكد المهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي.فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن رحلة نجاحنا بدأت بفكرة ودعم وثقة كاملة من الدولة في قدراتنا، موضحًا أننا بدأنا بتحديات كبيرة، واليوم أصبحت كل الشبكات المالية مميكنة وتقدم خدمات أسهل وأسرع للمستثمرين والمواطنين.

أضاف أن الشركة تعاونت مع مختلف قطاعات الدولة لبناء شبكة الدفع والتحصيل الإلكترونية «الأكبر في المنطقة»، مؤكدًا أننا مستمرون في ابتكار الحلول الرقمية والتوسع فى الخدمات من أجل انطلاقة أكبر محليًا ودوليًا.