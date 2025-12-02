للإهمال والتقصير في العمل.. إحالة 10 من العاملين بالمنشآت التعليمية بالزقازيق للتحقيق

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين للتحقيق لعدم تواجدهم في مقار عملهم بالمنشآت التعليمية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً ان الانضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية، والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

من جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية مكونة من فريق عمل الإدارة للمرور على المنشآت التعليمية بمركز الزقازيق، وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت نتائج المتابعة عن رصد عددٍ من المخالفات، والتي تمثَّلت في عدم تواجد 4 من العاملين بمقر مدرسة بوبسطة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل، وعدم تواجد 4 من العاملين بمقر مدرسة بوبسطة الابتدائي رقم 2 التابعة لإدارة شرق التعليمية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل.

كما تبين عدم تواجد واحد من العاملين بمقر مدرسة الحناوي الابتدائية رقم 2، كذلك عدم حضور واحد من العاملين بالمدرسة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد لترك العمل والغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.