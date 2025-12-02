قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط يحذر: جنة الذكاء الاصطناعي قد تتحول إلى جحيم يهدد البشرية
الأرصاد: طقس بارد صباحًا وتحذيرات من تقلبات جوية خلال ساعات | فيديو
كواليس مفاوضات برشلونة مع الأهلي لضم حمزة عبد الكريم.. شوبير يكشف
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لوزير الخارجية ونظيره الألماني خلال زيارته إلى برلين
في معرض إيديكس 2025… مصر وتركيا تبحثان فتح آفاق جديدة للتصنيع العسكري المشترك
قبل إعلان نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب… توقعات بجولة إعادة في بعض الدوائر
غضب أفشة بين توروب وأزمة شيك الـ13 مليون جنيه| إيه الحكاية؟
أول تعليق من حماس على استشهاد منفذ عملية مستوطنة عطريت
فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص
تحرك برلماني عاجل لحماية الطلاب من انتشار الفيروسات في المدارس مع دخول الشتاء
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بالمصنعية
كحة مستمرة.. غادة إبراهيم تعلن عن إصابتها بمتحور ستراتوس
محافظات

للإهمال والتقصير في العمل.. إحالة 10 من العاملين بالمنشآت التعليمية بالزقازيق للتحقيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

قرر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إحالة عدد من العاملين غير الملتزمين للتحقيق لعدم تواجدهم في مقار عملهم بالمنشآت التعليمية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، مؤكداً ان الانضباط والالتزام معيار تقييم مستوى الأداء لتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة استمرار تكثيف أعمال لجان المتابعة الميدانية، والمرور المُفاجئ على المنشآت الخدمية بمختلف القطاعات، لضبط منظومة العمل، ورصد أي حالات تقصير أو إهمال، ومحاسبة المقصِّرين بكل حزم.

من جانبه، أوضح محمد السيد، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، أنه تم تشكيل لجان تفتيشية مكونة من فريق عمل الإدارة  للمرور على المنشآت التعليمية بمركز الزقازيق، وذلك لمتابعة سير انتظام العاملين بها، والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت نتائج المتابعة عن رصد عددٍ من المخالفات، والتي تمثَّلت في عدم  تواجد 4 من العاملين بمقر  مدرسة بوبسطة للتعليم الأساسي التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل، وعدم تواجد 4 من العاملين بمقر مدرسة بوبسطة الابتدائي رقم 2 التابعة لإدارة شرق التعليمية بالشرقية، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد بترك العمل.

كما تبين عدم تواجد واحد من العاملين بمقر مدرسة الحناوي الابتدائية رقم 2، كذلك عدم حضور واحد من العاملين بالمدرسة، وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد لترك العمل والغياب.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.

الشرقية محافظ الشرقية لمنشآت التعليمية العاملين غير الملتزمين

