محافظات

مدير تعليم جنوب سيناء: البرمجة والذكاء الاصطناعي طريق طلابنا إلى المستقبل

تابع عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، سير العملية التعليمية بمدرسة المجمع التعليمي في العاصمة طور سيناء، تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة داخل المدارس.

 وكان في استقباله أحمد غيث مدير إدارة الطور التعليمية، ومحمد حسين مدير المدرسة.

وتفقّد عتلم الفصول الدراسية للاطمئنان على انتظام الامتحانات الشهرية والتأكد من التزامها بالمنهج المقرر لشهر نوفمبر، كما راجع دفاتر تحضير المعلمين وسجلات الغياب والدرجات وكتب التقييمات الخاصة بالطلاب، مؤكداً أهمية المتابعة اليومية لمستوى التحصيل لضمان جودة العملية التعليمية.

وأجرى عتلم حواراً مفتوحاً مع طلاب المرحلة الثانوية، شدد خلاله على أهمية مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ودورها في بناء مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل المستقبلي، مشيراً إلى أن اجتياز اختبار "توفاس" يمنح الطالب شهادة معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجامعة هيروشيما الحكومية اليابانية ومؤسسة "سبريكس" اليابانية، إضافة إلى فرصة عمل لمدة عام في كبرى الشركات العالمية والدولية.

وأكد عتلم أن البرمجة والذكاء الاصطناعي أصبحتا لغة العصر و محركاً أساسياً لبناء جيل واعٍ قادر على المنافسة وتحقيق مستهدفات الجمهورية الجديدة، موضحاً أن الاستثمار الحقيقي يبدأ من تطوير عقول الطلاب وتمكينهم من أدوات المستقبل.

