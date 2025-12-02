قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
إكسترا نيوز: مصر تواصل تقديم المساعدات إلى قطاع غزة رغم التعنت الإسرائيلي
فوز وإعادة.. ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القاهرة
الوطنية للانتخابات تعلن الإعادة بـ مركز الحسينية بالشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

رنا عصمت

مضغ العلكة عادة شائعة جدًا، وبشكل عام؛ فإن مضغ العلكة بشكل منتظم آمن لمعظم الناس، ويشعر العديد بالتركيز وتقليل التوتر أثناء مضغ العلكة، وتشير بعض الأدلة المحدودة إلى أن مضغ العلكة قد يساعد بعض الأشخاص على تحسين القدرة على التعلم.

ومن الفوائد الرئيسية لمضع العلكة:

تحسين صحة الفم:

-مضغ العلكة يزيد من إفراز اللعاب، ما يساعد على محاربة التسوس عن طريق معادلة الأحماض وإزالة اللويحة وبقايا الطعام الصغيرة حول الأسنان واللثة.

-العلكة التي تحتوي على بدائل السكر الزيلتول تقلل من البكتيريا المسببة للتسوس في الفم، مما يجعلها الخيار الأفضل لصحة الأسنان.

 يجب الانتباه لهذه السلبيات أوالأضرار:

1-إرهاق عضلات الفك:

الإفراط في مضغ العلكة قد يجهد عضلات الفك، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الطقطقة والصداع.

2- مفصل الفك الصدغي (TMJ):

الأشخاص الذين يعانون من ألم مفصل الفك الصدغي أو الذين يطحنون أو يضغطون أسنانهم بشكل منتظم قد يزيد مضغ العلكة الضغط على المفصل.

3-آثار جانبية محتملة للهضم:

رغم أن العلكة المحتوية على زيلتول تقلل البكتيريا الفموية، إلا أنها قد تسبب تقلصات في البطن، وانتفاخ، أو إسهال عند الإفراط في تناولها.

من الأفضل مضغ العلكة الخالية من السكر لفترات قصيرة فقط خلال اليوم، مثل 30 دقيقة في كل مرة.

المصدرDailyMedicalinfo

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد