أنامل أزهرية تجسد الهوية.. معرض ينظمه أزهر مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الثلاثاء معرض ( أنامل أزهرية تجسد الهوية) الذى نظمته منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية والدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات منطقة مطروح الأزهرية ،.

يأتى ذلك تزامنا مع بدء احتفالات مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى 110 لانتصارات أبناء مطروح على الاحتلال الإنجليزي في 15ديسمبر 1915.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن المعرض يتضمن عدد من اللوحات الفنية والإبداعية بأيدى أبناء المعاهد الأزهرية بمطروح يشمل ثلاثة أقسام فرعونى وقومى وطفولة ليعرف الأطفال ويعزز وعيهم بالهوية والتراث المصرى بالإضافة إلى حرص عدد من الطلاب على المشاركة بالزى الفرعوني.

وأشاد محافظ مطروح باللوحات الفنية والإبداعية للطلاب بالمعاهد الأزهرية والتى تواكب تطورات الأحداث ووعيهم

بتاريخ وتراث وطنهم مع بالغ سعادته بلوحات المتحف المصرى الكبير وانتصارات أكتوبر. وكذلك اليوم العالمي للإعاقة ،بالإضافة إلى المشاركة بالمشغولات اليدوية التى تعبر عن اتقان الطلاب بالفنون المختلفة موجهاً بأهمية الترويج والتسويق لمنتجاتهم مع المشاركة في المعارض الداخلية التى تنظمها المحافظة

موجها لمنطقة مطروح الأزهرية بتنظيم رحلة لطلاب الأزهر المشاركين للمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية المعرض حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في المعرض مع تقديم الشكر والتقدير للأزهر الشريف ومنطقة مطروح الأزهرية على مشاركتهم الفاعلة.

يذكر أن ذلك المعرض يأتي على هامش إحتفالات المحافظة بالعيد القومى 110 والذى سيتضمن عدد من الفعاليات والافتتاحات لعدد من المنشات الجديدة في عدد من القطاعات لخدمة أبناء مطروح