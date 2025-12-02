قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
متابعة ميدانية لرئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أثناء نوة قاسم
الإنفاق على السباحة خسارة.. شوبير: حان الوقت لدعم الألعاب الفردية وتحقيق الميداليات الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أنامل أزهرية تجسد الهوية.. معرض ينظمه أزهر مطروح

ايمن محمود

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم الثلاثاء معرض ( أنامل أزهرية تجسد الهوية) الذى نظمته منطقة مطروح الأزهرية بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والشيخ عطية سالم رئيس منطقة مطروح الأزهرية والدكتور وليد خليفة عميد كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من قيادات منطقة مطروح الأزهرية ،.

يأتى  ذلك تزامنا مع بدء احتفالات مطروح بالعيد القومى وأحياء الذكرى 110 لانتصارات أبناء مطروح على الاحتلال الإنجليزي في 15ديسمبر 1915.

وأوضح رئيس منطقة مطروح الأزهرية أن المعرض يتضمن عدد من اللوحات الفنية والإبداعية  بأيدى أبناء المعاهد الأزهرية بمطروح يشمل ثلاثة أقسام فرعونى وقومى وطفولة ليعرف الأطفال ويعزز وعيهم بالهوية والتراث المصرى بالإضافة إلى حرص عدد من  الطلاب على المشاركة بالزى الفرعوني.

وأشاد محافظ مطروح باللوحات الفنية والإبداعية للطلاب بالمعاهد الأزهرية والتى تواكب تطورات الأحداث ووعيهم
بتاريخ وتراث وطنهم مع بالغ  سعادته بلوحات المتحف المصرى الكبير  وانتصارات أكتوبر. وكذلك اليوم العالمي للإعاقة  ،بالإضافة إلى المشاركة بالمشغولات اليدوية التى تعبر عن اتقان الطلاب بالفنون المختلفة موجهاً بأهمية الترويج والتسويق لمنتجاتهم مع المشاركة في المعارض الداخلية التى تنظمها المحافظة 
موجها لمنطقة مطروح الأزهرية بتنظيم رحلة لطلاب الأزهر المشاركين للمتحف المصري الكبير.

وفي نهاية المعرض حرص اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على التقاط الصور التذكارية مع الطلاب المشاركين في المعرض  مع تقديم الشكر والتقدير للأزهر الشريف ومنطقة مطروح  الأزهرية على مشاركتهم الفاعلة.

يذكر أن ذلك المعرض يأتي على هامش إحتفالات المحافظة بالعيد القومى 110 والذى سيتضمن عدد من الفعاليات والافتتاحات لعدد من المنشات الجديدة في عدد من القطاعات لخدمة أبناء مطروح

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

