مجهولة.. سلطات الاحتلال تستعد لتسلّم جثة جديدة من الصليب الأحمر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن سلطات الاحتلال تستعد لتسلّم جثة جديدة من الصليب الأحمر كانت في قطاع غزة خلال نحو ساعة ولم يعرف بعد لمن تعود.

وفي وقت لاحق؛ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عناصر من سرايا القدس وطاقم اللجنة المصرية استأنفوا عملية البحث عن جثة إسرائيلية كانت محتجزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما أعلنت حركة حماس العثور على جثة عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجثة محتجزة شرق حي الشجاعية في قطاع غزة، وعثر عليها خلال عمليات البحث والحفر داخل الخط الأصفر.

وقالت حماس عبر منصة “تليجرام”، إنّه جار ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال، مؤكدة أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من “كتائب القسام” للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.