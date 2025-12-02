وكيل أوقاف الإسكندرية يجري جولة ميدانية لمتابعة سير العمل

أجرى الدكتور نجاح عبدالرحمن راجح مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مرورًا ميدانيًا على مقري إدارتي شرق والجمرك، يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير المتابعة والمتابعة الميدانية بالمديرية.

وذلك للوقوف على سير العمل والتأكد من انتظامه ورفع كفاءة الأداء الإداري والدعوي داخل الإدارات المختلفة وفق ضوابط وتوجيهات وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف.

وخلال الجولة تم الاطلاع على الملفات الإدارية وحركة العمل اليومية، ومراجعة سجلات المساجد والمكافآت وعمل المفتشين، إلى جانب متابعة منظومة خدمة الجمهور وآليات التعامل مع الطلبات الواردة من المواطنين، حرصًا على تقديم خدمة أكثر إنجازًا وانضباطًا ومرونة.

وأكد الدكتور نجاح أن المتابعة الميدانية هي أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها المديرية لضبط إيقاع العمل والارتقاء بمستوى الأداء الدعوي والإداري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل داخل الإدارات، وسرعة إنهاء الإجراءات بما يُيسّر على المواطنين، ويعكس صورة مشرفة تتوافق مع رؤية وزارة الأوقاف في التطوير والحوكمة والجودة.



كما أثنى على الجهود المبذولة داخل الإدارتين، موجهًا بمزيد من الانضباط والتواجد الفعّال للمفتشين والتواصل المباشر مع المساجد والأئمة، بما يحقق أعلى درجات المتابعة والرعاية لبيوت الله وروادها.



وأكد مدير مديرية أوقاف الإسكندرية الاستمرار في هذه الجولات التفقدية بشكل دوري، دعمًا لمنظومة العمل، وترسيخًا لدور المسجد والإدارة في خدمة المجتمع والنهوض بالخطاب الديني الوسطي المستنير.