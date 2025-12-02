توافد الفرق المشاركة في بطولة إفريقيا لـ«سيدات السلة»

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات رقم 29، برئاسة محمد الجارجي عضو مجلس الإدارة بالنادي الأهلي، حرصت على متابعة بدء ‏توافد الفرق المشاركة في البطولة التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 الى 15 ديسمبر الجاري.‏

وقامت اللجنة العليا بتخصص مرافقين من لجنة الاستقبال؛ لتسهيل إنهاء إجراءات وصول الفرق المشاركة، ووفد الاتحاد ‏الإفريقي لكرة السلة، تمهيدا للانتقال الى فنادق الإقامة، مع بداية العد التنازلي على انطلاق البطولة.

‏ وعقدت اللجنة سلسلة من الاجتماعات خلال الساعات الماضية؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة بوصول الفرق وإجراءات التسكين، ‏والإعاشة والتنقلات وأماكن التدريب، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالاجتماع الفني ومراسم القرعة التي تجرى يوم الخميس ‏المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة أندية الأهلي – هيئة الموانئ الكيني – فيل دو داكار السنغالي – فيرافيارو الموزمبيقي – سبورتنج لواندا الأنجولي – فيرست بنك النيجيري – فاب الكاميروني – الجيش الوطني الرواندي – رابطة الأصدقاء الإيفواري – ريج الرواندي - CNS الكونغو الديموقراطية – والقلوب الشجاعة من مالاوي.