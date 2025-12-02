الوطنية للانتخابات: لا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن فوز القائمة الوطنية في دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وفوز القائمة الوطنية في دائرة شرق الدلتا في انتخابات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وقال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه تم ابطال جزئي للجنة ٤٩ التابعة لدائرة مركز طوخ محافظة القليوبية لتداول ورقة اقتراع خارج المقر الانتخابي

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن العملية الانتخابية جرت في المرحلة الثانية في نزاهة وانضباط شديد ومنافسة حقيقة بين كافة المرشحين

وأكد رئيس الوطنية للانتخابات أن الهيئة ليس لديها ما تخفيه او تخشى من إعلانه ولا تستر على أي مخالفة أو مخالف في انتخابات مجلس النواب