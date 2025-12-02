قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إعلان نتائج دائرة طوخ في المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. وإعادة بين 4 مرشحين

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
منار عبد العظيم

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، منذ قليل مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت في 13 محافظة وشهدت تنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي.

نتائج الدائرة الثانية بطوخ وإعلان أسماء المتأهلين للإعادة

وأعلنت الهيئة نتائج الدائرة الثانية بمحافظة القليوبية – مقرها طوخ، حيث أسفرت المؤشرات النهائية عن إجراء جولة إعادة بين كل من:

مصطفى النفيلي

هشام الزهيري

ياسر منصور

يسري أحمد

جدول الدعاية والطعون ومواعيد جولة الإعادة

ومن المقرر أن يبدأ المرشحون المتأهلون لجولة الإعادة الدعاية الانتخابية اعتبارًا من 2 ديسمبر وحتى 14 ديسمبر.
وبحسب الجدول الزمني للانتخابات، تتلقى المحكمة الإدارية العليا الطعون على النتيجة خلال 48 ساعة من إعلانها، على أن تفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام من 5 وحتى 14 ديسمبر.

مواعيد التصويت والصمت الانتخابي

تبدأ فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة في 14 ديسمبر، على أن يُجرى التصويت بالخارج يومي 15 و16 ديسمبر، والتصويت بالداخل يومي 17 و18 ديسمبر.
ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة يوم 25 ديسمبر.

رسالة الهيئة الوطنية للانتخابات

وخلال المؤتمر، أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، أن انتخابات مجلس النواب تمثل استحقاقًا دستوريًا بالغ الحساسية والمسؤولية، مؤكدًا أن الشعب وكل من شارك في العملية الانتخابية مرشحًا أو ناخبًا أو منظمًا هم جميعًا أمام الله مسئولون عن أداء هذا الواجب الوطني بما يليق بمستقبل مصر وأبنائها.

الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي الدائرة الثانية بطوخ

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

