تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الانضباط الواضح في حركة البيع والشراء، في ظل توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية داخل المراكز المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة جهود مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية التي تعمل على متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان توفير احتياجات المواطنين ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية.

جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق

وخلال جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق، أكد عدد من المواطنين والتجار أن الأيام الأخيرة شهدت ثباتًا ملحوظًا في أسعار السلع، مدعومًا بالتوسع في ضخ المعروض داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأسهمت هذه الخطوات في تعزيز وفرة المنتجات وتهيئة مناخ تجاري يسهم في ضبط الأسعار ومنع حدوث تقلبات مفاجئة.

أسعار الزيوت والسمن

زيت (1 لتر): 57 جنيهًا.

السمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

السمن (2 كجم): 130 جنيهًا.

أسعار الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 75–80 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 47 جنيهًا.

كرتونة البيض: 130 جنيهًا.



أسعار الدقيق والشاي

الدقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

الشاي الحجم الكبير: 50 جنيهًا.



أسعار السلع الأساسية

السكر (1 كجم): 33 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 13 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا.

لفة الأرز (10 أكياس): 240 جنيهًا.

شيكارة الأرز (10 كجم): 245 جنيهًا.

شيكارة الشعرية: 185 جنيهًا.

وأسعار اللحوم والدواجن فجاءت كالتالي:

اللحم البلدي (1 كجم): 300–350 جنيهًا.

الدواجن البيضاء (1 كجم): 70–75 جنيهًا.



وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لتعزيز استقرار الأسواق من خلال التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الموسمية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف توفير السلع بأسعار ملائمة لجميع الفئات. كما يجري العمل على تشجيع المنتجين المحليين لضخ منتجاتهم مباشرة للمستهلك دون وسطاء بما يسهم في خفض تكلفة السلع وتحسين جودتها. وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار خططها لضمان وفرة السلع وتحقيق توازن حقيقي يضمن راحة المواطنين واستقرار الحياة المعيشية داخل مختلف مراكز المحافظة.