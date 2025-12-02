قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعرف على أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

سلع غذائية ارشيفيه
سلع غذائية ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد اليوم حالة من الانضباط الواضح في حركة البيع والشراء، في ظل توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية داخل المراكز المختلفة.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة جهود مكثفة من الجهات التنفيذية والرقابية التي تعمل على متابعة الأسواق بشكل يومي لضمان توفير احتياجات المواطنين ومنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع دخول فصل الشتاء وزيادة الإقبال على السلع الاستهلاكية.

 جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق

وخلال جولة ميدانية لرصد أوضاع الأسواق، أكد عدد من المواطنين والتجار أن الأيام الأخيرة شهدت ثباتًا ملحوظًا في أسعار السلع، مدعومًا بالتوسع في ضخ المعروض داخل المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية.

وأسهمت هذه الخطوات في تعزيز وفرة المنتجات وتهيئة مناخ تجاري يسهم في ضبط الأسعار ومنع حدوث تقلبات مفاجئة.

 أسعار الزيوت والسمن

زيت (1 لتر): 57 جنيهًا.

السمن (1 كجم): 65 جنيهًا.

السمن (2 كجم): 130 جنيهًا.

أسعار الألبان والبيض

الجبن الأبيض (1 كجم): 75–80 جنيهًا.

الجبن الأبيض (500 جرام): 47 جنيهًا.

كرتونة البيض: 130 جنيهًا.


أسعار الدقيق والشاي

الدقيق (1 كجم): 22 جنيهًا.

الشاي الحجم الكبير: 50 جنيهًا.


 أسعار السلع الأساسية 

السكر (1 كجم): 33 جنيهًا.

مكرونة (400 جرام): 13 جنيهًا.

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا.

لفة الأرز (10 أكياس): 240 جنيهًا.

شيكارة الأرز (10 كجم): 245 جنيهًا.

شيكارة الشعرية: 185 جنيهًا.

وأسعار اللحوم والدواجن فجاءت كالتالي:

اللحم البلدي (1 كجم): 300–350 جنيهًا.

الدواجن البيضاء (1 كجم): 70–75 جنيهًا.


وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها لتعزيز استقرار الأسواق من خلال التوسع في المنافذ الحكومية والمعارض الموسمية، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف توفير السلع بأسعار ملائمة لجميع الفئات. كما يجري العمل على تشجيع المنتجين المحليين لضخ منتجاتهم مباشرة للمستهلك دون وسطاء بما يسهم في خفض تكلفة السلع وتحسين جودتها. وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار خططها لضمان وفرة السلع وتحقيق توازن حقيقي يضمن راحة المواطنين واستقرار الحياة المعيشية داخل مختلف مراكز المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

عائدات السندات الأوروبية

ارتفاع عائدات السندات الأوروبية مدفوعة بعمليات البيع في السوق العالمية

الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي

توقيف الممثلة العليا السابقة للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بتهمة الاحتيال

رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس الشيوخ المصري

البرلمان العربي يثمن الدور المحوري لمصر في دعم القضايا الإقليمية

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

المزيد