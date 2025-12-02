أستراليا تجمع ثالث أكبر محصول قمح على الإطلاق في الموسم الحالي

تتوقع أستراليا جمع ثالث أكبر محصول قمح على الإطلاق في الموسم الحالي، مما يؤدي على الأرجح إلى تفاقم تخمة الإمدادات العالمية من الحبوب المهمة.

وبحسب وكالة بلومبرج، من المتوقع أن يبلغ محصول العام 35.6 مليون طن، وفقا للتقرير الفصلي لوزارة الزراعة الصادر في ديسمبر، أي ما يقرب من مليوني طن أعلى من المسح السابق.

يأتي الحصاد القوي بشكل غير متوقع نتيجة لهطول أمطار أعلى من المتوسط ونبع معتدل في أكبر ولايات المحاصيل في البلاد، بما في ذلك نيو ساوث ويلز وأستراليا الغربية، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه مع ذلك، فإن ثلاثة ظروف في جنوب شرق البلاد ربما منعت إنتاج القمح من الوصول إلى مستوى قياسي.

وبشكل عام، سيكون محصول الحبوب الشتوية الأسترالية لـ 2025-2026 ثاني أعلى محصول مسجل، حيث سيصل إلى 66.3 مليون طن.

وسيكون إنتاج الشعير هو الأكبر عند 15.7 مليون طن، وفقا لتقرير المكتب الأسترالي لاقتصاديات وعلوم الزراعة والموارد.

وتعد أستراليا واحدة من أكبر مصدري القمح في العالم، إلى جانب كندا وروسيا والولايات المتحدة، مع دول جنوب شرق آسيا سريعة التطور من بين أكبر عملائها.. ومع ذلك، فإنها تواجه الآن محاولة بيع محصولها شبه القياسي في سوق عالمية تعاني بالفعل من فائض المعروض، وذلك بفضل المحاصيل القوية في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.

